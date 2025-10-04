Ultima oră
Matteo, surpriză emoționantă pentru logodnica lui, după 11 ani de relație: „Am reușit ghidat de Mia”. EXCLUSIV
04 oct. 2025 | 14:16
de Violeta Badea

Elena Udrea și Adrian Alexandrov, surprinși în timpul unei ieșiri în doi. Detaliul care iese imediat în evidență

Monden
Elena Udrea și Adrian Alexandrov, surprinși în timpul unei ieșiri în doi. Detaliul care iese imediat în evidență
Elena Udrea si Adrian Alexandrov

Elena Udrea trăiește din plin fiecare clipă de libertate alături de familia ei. Fostul ministru a fost surprins, de curând, alături de partenerul ei, Adrian Alexandrov, în timpul unei ieșiri relaxate la mall. Ținuta elegantă și un accesoriu de lux au atras imediat atenția celor din jur.

Cum au fost surprinși Elena Udrea și Adrian Alexandrov la mall

Elena Udrea pare să fi revenit la ritmul ei obișnuit de viață, în care eleganța și rafinamentul nu lipsesc din peisaj. De curând, paparazzii Spynews.ro au surprins-o pe fostul politician alături de Adrian Alexandrov, la plecarea dintr-un mall din Capitală.

Chiar dacă afară ploua, fosta blondă de la Cotroceni a apărut impecabil, îmbrăcată într-un pulover alb și pantaloni negri, completând ținuta cu o pereche de pantofi cu toc, pe care nu pare dispusă să-i abandoneze indiferent de vreme.

Alături de ea, partenerul ei a adoptat o atitudine relaxată, fiind surprins cu un covrig în mână și o pungă de cumpărături în cealaltă. Vezi imaginile cu cei doi AICI!

Vezi și:
Elena Udrea s-a întors în Parlament. Ținuta aleasă de fostul ministru pentru revenirea pe scena politică FOTO
Elena Udrea a întors toate privirile pe stradă. S-a afișat cu o geantă Louis Vuitton de zeci de mii de euro

Detaliul care a atras imediat privirile a fost geanta de la un brand de lux, pe care Elena Udrea a purtat-o cu nonșalanță. Accesoriul exclusivist completează imaginea unei femei care, deși a trecut printr-o perioadă dificilă, și-a păstrat gustul pentru eleganță și atenția la detalii.

Cum își petrece fostul ministru timpul după eliberare

De la eliberarea sa din închisoare, în urmă cu mai bine de două luni, Elena Udrea își dedică timpul familiei și celor dragi. Fostul ministru a declarat în mai multe rânduri că își dorește o viață cât mai liniștită, departe de stresul politic și de lumina reflectoarelor.

Paparazzii au surprins-o de mai multe ori în ipostaze relaxate, alături de Adrian Alexandrov sau de fiica lor, Eva Maria. Zâmbitoare și vizibil mai liniștită, Elena Udrea pare să își fi regăsit echilibrul, preferând să se bucure de momentele simple, dar prețioase, petrecute cu cei apropiați.

Cum a trăit fosta blondă de la Cotroceni prima aniversare alături de fiica ei

Cea mai mare bucurie a fost, însă, ziua de naștere a fiicei sale, Eva Maria, care a împlinit șapte ani în luna septembrie. A fost prima aniversare la care Elena Udrea a fost prezentă, după o perioadă dificilă petrecută departe de copilul ei.

”S-a bucurat enorm, pentru că după atât de mult timp și-a sărbătorit ziua de naștere și cu mama ei, nu doar tati. Am așteptat atât de mult momentul ăsta (…)

Mereu era această dezamăgire uriașă, că nu puteam să fiu (…) Bucuria noastră, a celor din jur, a făcut ca sărbătoarea asta să fie cea mai frumoasă din cele șapte pe care le-a avut până acum”, declara Elena Udrea la Spynews TV.

Pentru a-i împlini dorința, mama i-a oferit un cadou special: un pui de pisică, care a devenit noul membru al familiei. Gestul simplu, dar plin de emoție, marchează o nouă etapă în viața fostului politician, una în care prioritatea este, fără îndoială, familia.

Lorenzo Biliboc îl anunță pe Mircea Lucescu: „Aleg România!”
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Romania TV
Ileana Sterp are o casă de poveste la țară, fix lângă mama Geta. Cum arată CONACUL de vacanță. E superb. Sora lui Culiță e foarte bogată, are și un penthouse în Sebeș
Adevarul
Cum poate fi blocată aderarea Moldovei la UE. Lecția Austria-România se repetă
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
PlaySport
Incredibil! Cum poate să arate Sandra Izbașa la 11 ani după ce s-a retras din gimnastică. Imaginile au scăpat pe net
PlaySport
IMAGINILE MOMENTULUI! Arbitra de 24 de ani a fost prinsă cu observatorul de 3 ori mai în vârstă ca ea și video-ul compromițător a fost făcut public!
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Recomandări
Actriția Mihaela Velicu spune cum a fost să lucreze cu Bromania. Este Matei Dima un șef dur?: „Sper că n-am stricat foarte multe duble”. EXCLUSIV
Actriția Mihaela Velicu spune cum a fost să lucreze cu Bromania. Este Matei Dima un șef dur?: „Sper că n-am stricat foarte multe duble”. EXCLUSIV
Monden
acum 2 ore
Ce a spus Monica Gabor despre fiica ei, Irina. Cele două au parte de o reuniune emoționantă
Ce a spus Monica Gabor despre fiica ei, Irina. Cele două au parte de o reuniune emoționantă
Monden
acum 2 ore
Andra, transformare spectaculoasă. Ce schimbare a făcut artista în viața ei, este într-o formă de zile mari: „ca să fiu un exemplu bun pentru copiii mei”
Andra, transformare spectaculoasă. Ce schimbare a făcut artista în viața ei, este într-o formă de zile mari: „ca să fiu un exemplu bun pentru copiii mei”
Monden
acum 4 ore
Horoscop zilnic 4 octombrie 2025. Zodia căreia îi surâde soarta, va primi o veste extraordinară
Horoscop zilnic 4 octombrie 2025. Zodia căreia îi surâde soarta, va primi o veste extraordinară
Horoscop
acum 20 de ore
Parteneri
Fasole bătută, hummus, salată de vinete sau zacuscă? Ce recomandă Mihaela Bilic într-o dietă de slăbire: „Am un secret pentru voi”
Click.ro
Cum arată Bianca Drăgușanu nemachiată și fără filtre de înfrumusețare, la 43 de ani. A vrut să le arate tuturor ritualul ei de îngrijire / FOTO
Unica.ro