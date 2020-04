Elena Udrea a postat pe Facebook un mesaj adresat medicilor din România. Aceasta a ținut să precizeze că acum este momentul să ne arătăm respectul pentru medici, luând exemplu de la ceea ce se întâmplă în New York.

Elena Udrea, mesaj pentru medicii din România: „Acum e momentul!”

Mesajul Elenei Udrea este însoțit de aproximativ o sută de comentarii și sute de like-uri

”New York saluting medical staff. Acum, cand avem atata nevoie de ei, dupa ce i-am prigonit, i-am apostrofat, i-am arestat, i-am criticat etc., e momentul sa le aratam si noi recunostinta noastra. Pentru ca ei sunt in prima linie a a acestei lupte, in timp ce noi ne protejam acasa si ii sustinem din fata televizorului.

New York-ul, in semn de apreciere si respect pentru medici si personalul medical”, a scris Elena Udrea pe pagina de Facebook.

Cine este Elena Udrea

Elena Gabriela Udrea s-a născut pe data de 26 decembrie 1973, în Buzău. Aceasta este un fost politician român, care din 2008 a deținut funcția de deputat. A deținut, în trecut, funcțiile de consilier prezidențial, șef al Cancelariei Prezidențiale, ministru al Turismului și ministrul al dezvoltăroo regionale și turismului.

Elena Udrea a fost membră a Partidului Național Liberal și a Partidului Democrat Liberal. A demisiionat din PDL șa data de 30 ianuarie 2014 și s-a alăturat Partidului Mișcarea Populară, iar din 2014 este președintele ales. Pe data de 30 ianuarie 2015, ELena Udrea s-a autosuspendat din funcția de președinte PMP.

Elena Udrea a copilărit în cartierul Micro V din Buzău și provine dintr-o familie de muncitori: tatăl – șofer, iar mama taxatoare la sociatatea de transport public local. Până la vârsta de cinci ani a locuit cu părinții în satul Pietrosu, Buzău. A urmat cursurile liceale la Liceul Teoretic „Bogdan Petriceicu Hasdeu” profil filologie absolvind în 1992. A urmat apoi cursurile Facultății de Științe Juridice și Administrative, specializarea Drept, în cadrul universității private ”Dimitrie Cantemir” din București. A obținut diploma de licență în anul 1996.