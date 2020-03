Din ce bani trăiește Elena Udrea, după ce s-a întors în România. Nu duce lipsă de nimic

Elena Udrea are luni bune de când s-a reîntors în țară. Din ce bani trăiește fostul ministru al Turismului acum? Nu are nicio grijă și nu duce lipsă de nimic.

Elena Udrea a avut o viață foarte zbuciumată și nesigură după ce a fost închisă în Costa Rica alături de Alina Bica, Acum, însă, se poate bucura de fetița sa și de familie și prieteni. Totul a revenit la normal, la fel ca veniturile babane pe care le aducea aceasta în casă. Deși după s-a reîntors în România nu se putea lăuda din punct de vedere financiar, la fel ca partenerul său, acum lucrurile sunt stabile pentru aceasta. În perioada grea de reacomodare la noul statul de cetățean liber a decis să vândă o vilă. Udrea a făcut ce a făcut și tot s-a descurcat, iar se pare că de mare ajutor i-au fost împrumuturile.

Fosta șefă de la Turism a strâns mulți bani în anii în care a deținut o funcție importantă și a împumutat diverși oameni și instituții de pe urma cărora a trăit bine și încă o face. Este vorba despre 700.000 de euro din creditele acordate companiei feroviare de transport și marfă Tim Ril Cargo. Mai mult decât atât, conform național.ro, Udrea ar avea dividente la o firmă importantă de taximentrie. Din păcate pentru aceasta, unele afaceri care i-au mers au fost închise de stat după ce a ajuns la închisoare în Costa Rica. De exemplu: firma la care a lucrat sau pământurile Elenei Băsescu.

„Decizia am luat-o imediat după ce am fost eliberată în decembrie, dar au fost cauze obiective pantru care s-a întâmplat abia acum: finalizarea actelor fetiței mele Eva și închiderea procedurii de extrădare. Nu mi-am dorit niciodată să trăiesc în altă parte decât în țara mea și am așteptat cu nerăbdare momentul în care să mă pot întoarce. Vreau să îmi cresc copilul acasă, să o botez la biserica unde m-am rugat să devin mamă, cu familia mea și cei cu adevărat apropiați mie, alături de noi”

Elena Udrea