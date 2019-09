Elena Udrea, aroganță maximă la Curtea de Apel. A venit cu o geantă de 6.000 de euro. Cât a costat restul ținutei

Elena Udrea a mers, joi, la Curtea de Apel București, unde a avut loc un nou termen în procesul în care este acuzată că a cerut mită sub formă de finanțare pentru campania din 2009 a lui Traian Băsescu. Alături de ea s-a aflat și iubitul ei. Udrea a venit la proces cu o geantă care costă 6.000 de euro.

A fost prima apariție publică a fostului ministru al Turismului de la întoarcerea din Costa Rica. Elena Udrea a avut termen la Curtea de Apel București în dosarul cu privire la finanțarea campaniei electorale din 2019 a lui Traian Băsescu. Iubitul ei nu a vrut să o lase singură în fața judecătorilor și a venit și el.

Elena Udrea a întors toate privirile la intrarea în instanță. A purtat o rochie foarte scumpă de la Tommy Hilfigher și o geantă Chanel care costă 6.000 de euro.

„Nu vreau să vă spun motivele pentru care am plecat şi motivele pentru care am venit. Nu vreau să o iau de la capăt cu toate subiectele. Să o iau de la capăt ce s-a întâmplat în dosar, cine m-a judecat, nu vreau acest lucru. Acum sunt bine. Cred că lucrurile sunt în schimbare spre normalitate în ţara aceasta, inclusiv în Justiţie. Vreau să îmi demonstrez nevinovăţia pentru că s-au schimbat multe într-un an și jumătate (…) Voi veni la toate termenele de judecată”, a declarat Elena Udrea la intrarea în sala de judecată.

Fostul ministru al Turismului s-a așezat lângă Ioana Băsescu în instanță, însă procesul a fost din nou amânat pentru că avocatul ales al afaceristului Silviu Wagner nu s-a prezentat. Elena Udrea este acuzată de luare de mită și spălare de bani. În același dosar mai sunt judecați Gheorghe Nastasia, Victor Tarhon, Ioana Băsescu, Silviu Wagner și Dan Andronic.