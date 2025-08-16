Ultima oră
Lidia Buble, fotografie romantică alături de iubit. Cei doi se afişează rar împreună, dar în vacanţă nu s-au putut abţine
16 aug. 2025 | 14:05
de Bianca Dumbrăveanu

De ce s-a despărțit Marcela Fota de iubitul cu 22 de ani mai tânăr. Abia acum a putut să spună tot adevărul: „Am știut de la început”

Monden
De ce s-a despărțit Marcela Fota de iubitul cu 22 de ani mai tânăr. Abia acum a putut să spună tot adevărul: „Am știut de la început”
Marcela Fota

Marcela Fota, una dintre cele mai îndrăgite interprete de muzică populară din România, a decis să vorbească deschis despre despărțirea de iubitul ei cu 22 de ani mai tânăr. Relația lor, începută la scurt timp după ce artista a trecut printr-o dramă uriașă, a fost adesea subiect de discuție, mai ales din cauza diferenței de vârstă. După mai bine de doi ani petrecuți împreună, cei doi au ales să își continue viețile separat. Marcela Fota a recunoscut că încă de la început știa că această poveste de dragoste nu va dura pentru totdeauna, dar a preferat să se bucure de fiecare moment.

Drama pierderii soțului

Înainte de această relație, viața artistei a fost zguduită de o tragedie. În decembrie 2020, la doar 47 de ani, soțul său, Minel Păpăroiu, s-a stins fulgerător din viață în timp ce aștepta la coadă într-o instituție. A suferit un infarct, iar medicii nu au reușit să îl salveze. Moartea lui a survenit chiar a doua zi după Crăciun și a lăsat în urmă o familie îndurerată.

Marcela Fota a povestit ulterior cât de greu i-a fost să îi spună fiului său, David, că tatăl nu mai este.

„Prima zi mi-a fost teamă că el va spune că va vrea să îl vadă. I-am spus că tati a avut o problemă și că este în spital și că vedem mâine ce se întâmplă. A doua zi i-am spus ‘Tu știi cât îl iubea Dumnezeu pe tati și tati pe Dumnezeu’. I-am spus că Dumnezeu a hotărât să-l ia pe tati. El mi-a spus ‘Adică, tati nu mai e?’… I-au curs două lacrimi, că m-a văzut pe mine plângând”, a mărturisit artista potrivit VIVA!.

Momentul a fost devastator pentru băiat, care la vremea aceea avea doar 12 ani. La câteva luni după tragedie, copilul s-a închis în sine, iar Marcela și sora ei au încercat să îi fie aproape.

„L-am găsit urlând, avea 12 ani. L-am luat în brațe și am plâns amândoi, atunci a acceptat și el momentul prin care trebuia să treacă”, a mai povestit Marcela Fota.

O relație începută după o mare pierdere

Căsnicia cu Minel Păpăroiu a fost una solidă și plină de momente fericite, însă moartea prematură a acestuia a lăsat un gol imens în viața Marcelei Fota. Încercând să își regăsească echilibrul, artista a început o relație cu un bărbat mai tânăr, care i-a oferit sprijin și companie în acea perioadă grea. Chiar dacă diferența de vârstă era considerabilă, interpreta nu s-a sfiit să își asume legătura în fața publicului, în ciuda comentariilor răutăcioase.

Cei doi și-au construit pas cu pas o poveste de dragoste pe care, potrivit declarațiilor sale, nu au privit-o niciodată ca pe una permanentă, ci ca pe o experiență din care amândoi aveau de câștigat.

De ce s-a încheiat povestea de iubire

După mai bine de doi ani petrecuți împreună, Marcela Fota și iubitul ei au decis să meargă pe drumuri separate. Artista a povestit că ruptura a venit firesc și că amândoi au fost conștienți de la început că relația lor are un termen limitat.

„Nu a ținut relația, pentru că noi am decis să nu țină. Noi am știut de la bun început că e un ajutor reciproc, să spun așa, că nu va o chestie pentru totdeauna, dar noi am vrut să savurăm momentul, să ne bucurăm unul de celălalt și asta am făcut, pe deplin. Ne-am bucurat unul de celălalt, ne-am respectat și a fost la momentul respectiv lucrul care m-a ajutat cel mai mult. Respectul pentru acea persoană va rămâne pentru totdeauna”, a declarat Marcela Fota pentru Online story.

Criticată pentru diferența de vârstă

Asumarea unei relații cu un bărbat mult mai tânăr nu a fost deloc ușoară pentru Marcela Fota. Ea s-a confruntat cu numeroase critici, inclusiv din partea unor colegi de breaslă. Mulți nu au privit cu ochi buni decizia artistei, însă ea a rămas fermă și și-a urmat inima.

Singura persoană care a susținut-o necondiționat a fost mama sa, cea care a înțeles cel mai bine nevoile fiicei sale.

„Cea care nu mi-a spus nimic a fost mama ea. M-a întrebat dacă este lucrul care mă ajută pe mine acum și am spus da și a zis perfect”, povestea artista în cadrul emisiunii online „În oglindă”.

Dan Petrescu și-a aflat suspendarea după scandalul de la meciul cu Universitatea Craiova. Câte etape va sta departe de banca tehnică
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Romania TV
Ţi se rupe sufletul! Ce l-a rugat Nina Iliescu pe soţul ei în ultimele lui zile de viaţă. Detalii tulburătoare de la ultima întâlnire dintre cei doi
Digi24
Prințesa Bajrakitiyabha din Thailanda este în spital din 2022. Palatul a anunțat acum de ce suferă femeia
Adevarul
Cum au mutilat ungurii România cu ajutorul lui Hitler
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
PlaySport
Incredibil! Cum poate să arate Sandra Izbașa la 11 ani după ce s-a retras din gimnastică. Imaginile au scăpat pe net
PlaySport
IMAGINILE MOMENTULUI! Arbitra de 24 de ani a fost prinsă cu observatorul de 3 ori mai în vârstă ca ea și video-ul compromițător a fost făcut public!
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Recomandări
Din ce în ce mai mulţi grădinari toarnă detergent de vase pe iarbă. Gestul, unul salvator în această perioadă, spun specialiştii
Din ce în ce mai mulţi grădinari toarnă detergent de vase pe iarbă. Gestul, unul salvator în această perioadă, spun specialiştii
Sfaturi pentru grădinari
acum 59 de minute
Kate Middleton, noi probleme de sănătate. Prințesa de Wales este îngrijorător de slabă: „A trecut prin atâtea, e clar că nu este bine”
Kate Middleton, noi probleme de sănătate. Prințesa de Wales este îngrijorător de slabă: „A trecut prin atâtea, e clar că nu este bine”
Știri generale
acum 4 ore
Trei zodii atrag un noroc financiar fantastic începând din 18 august 2025. Au parte de belşug cum nu se aşteptau
Trei zodii atrag un noroc financiar fantastic începând din 18 august 2025. Au parte de belşug cum nu se aşteptau
Horoscop
acum 6 ore
Desertul viral al Greciei, în varianta de brioşe. Mini Portokalopita, reţeta verii 2025: „Mai ușor de împărțit și iubit”
Desertul viral al Greciei, în varianta de brioşe. Mini Portokalopita, reţeta verii 2025: „Mai ușor de împărțit și iubit”
Diverse
acum 18 ore
Parteneri
Horoscop rune 15 august - 1 septembrie. Zodiile ce vor depăși orice greutate în următoarele 2 săptămâni și vor primi sprijin neașteptat din partea destinului. Vor fi răsplătite pentru răbdarea lor
Click.ro
Românii, în pericol în fața războiului. Nu avem unde să ne adăpostim în caz de dezastru
Mediaflux
Victor Ponta, atac fără precedent la adresa lui Nicușor Dan. Nimeni, niciodată, nu l-a ironizat așa pe Președintele României, iar ce a urmat i-a înmărmurit pe toți. Episodul va rămâne mult timp în istoria României
Unica.ro