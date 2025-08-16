De ce s-a despărțit Marcela Fota de iubitul cu 22 de ani mai tânăr. Abia acum a putut să spună tot adevărul: „Am știut de la început”

Marcela Fota, una dintre cele mai îndrăgite interprete de muzică populară din România, a decis să vorbească deschis despre despărțirea de iubitul ei cu 22 de ani mai tânăr. Relația lor, începută la scurt timp după ce artista a trecut printr-o dramă uriașă, a fost adesea subiect de discuție, mai ales din cauza diferenței de vârstă. După mai bine de doi ani petrecuți împreună, cei doi au ales să își continue viețile separat. Marcela Fota a recunoscut că încă de la început știa că această poveste de dragoste nu va dura pentru totdeauna, dar a preferat să se bucure de fiecare moment.

Drama pierderii soțului

Înainte de această relație, viața artistei a fost zguduită de o tragedie. În decembrie 2020, la doar 47 de ani, soțul său, Minel Păpăroiu, s-a stins fulgerător din viață în timp ce aștepta la coadă într-o instituție. A suferit un infarct, iar medicii nu au reușit să îl salveze. Moartea lui a survenit chiar a doua zi după Crăciun și a lăsat în urmă o familie îndurerată.

Marcela Fota a povestit ulterior cât de greu i-a fost să îi spună fiului său, David, că tatăl nu mai este.

„Prima zi mi-a fost teamă că el va spune că va vrea să îl vadă. I-am spus că tati a avut o problemă și că este în spital și că vedem mâine ce se întâmplă. A doua zi i-am spus ‘Tu știi cât îl iubea Dumnezeu pe tati și tati pe Dumnezeu’. I-am spus că Dumnezeu a hotărât să-l ia pe tati. El mi-a spus ‘Adică, tati nu mai e?’… I-au curs două lacrimi, că m-a văzut pe mine plângând”, a mărturisit artista potrivit VIVA!.

Momentul a fost devastator pentru băiat, care la vremea aceea avea doar 12 ani. La câteva luni după tragedie, copilul s-a închis în sine, iar Marcela și sora ei au încercat să îi fie aproape.

„L-am găsit urlând, avea 12 ani. L-am luat în brațe și am plâns amândoi, atunci a acceptat și el momentul prin care trebuia să treacă”, a mai povestit Marcela Fota.

O relație începută după o mare pierdere

Căsnicia cu Minel Păpăroiu a fost una solidă și plină de momente fericite, însă moartea prematură a acestuia a lăsat un gol imens în viața Marcelei Fota. Încercând să își regăsească echilibrul, artista a început o relație cu un bărbat mai tânăr, care i-a oferit sprijin și companie în acea perioadă grea. Chiar dacă diferența de vârstă era considerabilă, interpreta nu s-a sfiit să își asume legătura în fața publicului, în ciuda comentariilor răutăcioase.

Cei doi și-au construit pas cu pas o poveste de dragoste pe care, potrivit declarațiilor sale, nu au privit-o niciodată ca pe una permanentă, ci ca pe o experiență din care amândoi aveau de câștigat.

De ce s-a încheiat povestea de iubire

După mai bine de doi ani petrecuți împreună, Marcela Fota și iubitul ei au decis să meargă pe drumuri separate. Artista a povestit că ruptura a venit firesc și că amândoi au fost conștienți de la început că relația lor are un termen limitat.

„Nu a ținut relația, pentru că noi am decis să nu țină. Noi am știut de la bun început că e un ajutor reciproc, să spun așa, că nu va o chestie pentru totdeauna, dar noi am vrut să savurăm momentul, să ne bucurăm unul de celălalt și asta am făcut, pe deplin. Ne-am bucurat unul de celălalt, ne-am respectat și a fost la momentul respectiv lucrul care m-a ajutat cel mai mult. Respectul pentru acea persoană va rămâne pentru totdeauna”, a declarat Marcela Fota pentru Online story.

Criticată pentru diferența de vârstă

Asumarea unei relații cu un bărbat mult mai tânăr nu a fost deloc ușoară pentru Marcela Fota. Ea s-a confruntat cu numeroase critici, inclusiv din partea unor colegi de breaslă. Mulți nu au privit cu ochi buni decizia artistei, însă ea a rămas fermă și și-a urmat inima.

Singura persoană care a susținut-o necondiționat a fost mama sa, cea care a înțeles cel mai bine nevoile fiicei sale.