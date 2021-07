Elena Merișoreanu a dat cărțile pe față în legătură cu Cătălin Măruță! Starul a rămas fără cuvinte în propria emisiune după ce interpreta de muzică populară a făcut câteva detalii publice despre viața starului de la PRO TV.

Elena Merișoreanu a fost invitată astăzi, 7 iulie, la emisiunea pe care o moderează Cătălin Măruță. Chiar dacă interpreta de muzică populară a vorbit despre una dintre cele mai grele perioade din viața sa, umorul nu i-a lipsit.

Vedeta a decis să îl ia la glume pe cunoscutul prezentator de televiziune, explicând că, deși primește o mulțime de cadouri în show-ul de la PRO TV, el nu duce niciodată ceva acasă. Ba chiar, Elena Merișoreanu ar fi aflat aceste detalii de la soția lui, Andra Măruță.

„Măruță nu duce niciodată nimic acasă. M-am întâlnit cu Andra și am întrebat-o dacă i-a dat ceva din emisiune. Mi-a zis: ‘Ce? Păi el nu aduce nimic, niciodată.”, a spus Elena Merișoreanu în emisiunea ‘La Măruță’.

Mai mult, cântăreața de muzică populară a povestit o întâmplare ce are legătură chiar cu vedeta de la PRO TV.

Toată lumea și-a schimbat părerea despre Cătălin Măruță când a aflat că acesta nu a mâncat nimic la un eveniment până când toată echipa sa nu a primit produse, chiar dacă a fost chemat la masă.

Elena Merișoreanu a avut foarte multe probleme de sănătate. Vedeta a fost nevoită să ceară ajutorul medicilor după ce s-a confruntat cu dureri de nedescris, iar, în momentul în care au văzut-o, specialiștii s-au decis să o opereze.

„M-am dus la spital, a văzut ecografia și mi-a zis că mă internează acum. Aveam dureri crunte. Mă durea în stomac, într-o parte. Am spus „precis că am un cancer, am ceva”. Mă gândeam la tot felul de prostii.

Dimineață la 06:00 m-a pus pe masa de operație și anestezista mi-a zis că sunt veselă și am început să spun un banc, dar între timp m-au și operat. Aveam anestezie generală. Am început să zic bancul și după am adormit. Cred că a durat vreo oră.”, a declarat Elena Merișoreanu la Antena Stars.

