Ce urmează între Anamaria Prodan și Reghecampf. Spune adevărul sau nu?!

Ce urmează între Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf, mai ales că impresara nu i-a fost doar soție, ci și agent. Anamaria Prodan a reușit să se afirme într-o lume guvernată de bărbați.

Ea a reușit să facă o avere din transferurile fotbaliștilor din România, dar nu numai. Printre cei pe care i-a reprezentat de-a lungul anilor se numără și soțul ei, Laurențiu Reghecampf, cu care acum impresara se află în plin proces de divorț.

După ce a dezvăluit că între cei doi nu mai este nicio cale de împăcare, toți se întreabă dacă cei doi vor mai colabora pe plan profesional. Agentul FIFA a vorbit însă despre acest lucru. Ea a spus că nu există resentimente după s-a întâmplat și că găsește cu ușurință un echilibru între viața profesională și cea personală, având grijă să nu le amestece.

Astfel, ea a explicat ea va continua să-l ajute și să-l sfătuiască pe Reghe, însă nu în calitate de parteneră de viață, ci din postura de agent FIFA.

„Nu are nicio legătură. Viaţa privată cu cea profesională cumva merg în mână în mână, dar n-am resentimente. Dumnezeu m-a ajutat să învăţ să iert, să sfătuiesc. Dacă nu din calitate de soţie, din calitate de manager, pe Laurenţiu Reghecampf. Totul e foarte uşor în viaţă pentru mine, pentru că trebuie să fac paşi mari, aşa cum m-a învăţat familia mea ”, a explicat Anamaria Prodan , potrivit Telekom Sport.

Mai mult, Anamaria Prodan a lansat o carte în care a vorbit despre ce s-a întâmplat în viața ei, iar un întreg capitol i l-a dedicat soțului ei, cu care acum încheie socotelile.

”În această carte sunt începuturile mele, capitolul cel mai frumos din această carte îi este dedicat fostului meu soț, este un omagiu adus lui, adus iubirii în care eu am crezut foarte tare și este o mulțumire pentru că mi-a dăruit un copil. Eu întotdeauna o să-i fiu lui alături, el știa asta, dacă-mi va cere ajutorul eu și copiii mei o să-l ridicăm.

Până acum am reușit să înțelegem exact despre ce este vorba și să nu cerem mai mult decât ceea ce se poate, da, am fost siderați toți, sunt lucruri urâte pe care eu și copiii mei au decis să le îngropăm. L-am uitat de mult, eu am învățat să iert”, a declarat Anamaria Prodan, la un post de televiziune.