Elena Merișoreanu, gafă de proporții în fața lui Nicolae Ceaușescu, la un Revelion comunist: ”Am crezut că ne desființează!” EXCLUSIV

Solista de muzică populară Elena Merișoreanu cântă, în această seară, la ”Revelionul artiștilor”, după un obositor tur de forță, la petrecerile de pe Valea Prahovei. În exclusivitate pentru Playtech Știri, artista și-a manifestat îngrijorarea față de creșterea uriașă a prețurilor, în hotelurile din România. Are însă și amintiri, de neuitat, din comunism.

Elena Merișoreanu a cântat, de Revelion 2024, la restaurantele unor hoteluri de fițe, de pe Valea Prahovei. Însă, s-a întors acasă îngrozită de explozia prețurilor la cazare, pe care le consideră de-a dreptul exagerate:

”În această seară, voi cânta la Berăria H, alături de alți soliști, la Revelionul artiștilor. Dar, nu mai e, ca odinioară, acum mai vine și altă lume, se stă la mese, nu mai e între noi. Am înțeles că va fi și un gest caritabil, iar pentru asta merg până la marginea lumii. De Revelion, am cântat, dar am răcit, că am fugit de colo-colo, la hotelurile de pe Valea Prahovei. Însă, ce prețuri sunt, te îngrozești! Nici în Hawaii nu există atât de scumpe camere, ca la noi, în hotelurile din România. La Poiana Brașov costă cam 1.000 de euro, de persoană, pentru 2-3 zile de cazare. Despre ce vorbim? Aici lumea are bani. Era plin până la refuz, lume extraordinar de bună”, mai spune Elena Merișoreanu, pentru Playtech Știri.