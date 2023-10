Elena Merișoreanu, dezvăluiri despre iadul trăit în Israel, în comunism: ”Trei luni am stat într-un buncăr, la subsolul unui bloc”. Ce a anunțat-o Ruby, la revenirea în țară EXCLUSIV

Solista de muzică populară Elena Merișoreanu (74 de ani) ne-a povestit, în exclusivitate pentru Playtech Știri, despre teribila experiență trăită, în Israel, în anii comunismului. Nu poate uita zgomotul înfiorător al alarmelor: ”Acum este foarte grav ce se întâmplă, Doamne ferește! Mă rog pentru bieții oameni!”.

Elena Merișoreanu ne-a dezvăluit că, și ea, în anii comunismului, a trăit cu spaimă, în Israel, timp de trei luni, cât a avut un contract. Fusese invitată să susțină recitaluri, pentru românii din diaspora.

Nu poate uita nici acum, după aproape 40 de ani, zgomotul asurzitor al alarmelor:

”Am fost de 12 ori în Israel. Pe vremea lui Nicolae Ceaușescu, am cântat, acolo. Am stat vreo trei luni într-un buncăr, la subsolul unui bloc. Erau trei, în acea clădire, am înțeles că acum au și în apartamente. Un buncăr este o cameră mare, complet antifonată, bine făcută.

În buncăr sunt rezerve de apă, de mâncare. Când se mai linișteau lucrurile, mergeam pe fugă, până la magazin, nu aveai voie să te plimbi. Oamenii erau obișnuiți însă cu acea stare, când puteau se mai strângeau și mai petreceau. Am trăit și eu aceste emoții, dar nu au avut amploarea de acum. Doamne ferește, bieții oameni! Mă rog pentru viața lor!”, ne-a spus Elena Merișoreanu, în exclusivitate pentru Playtech Știri.