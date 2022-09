Elena Merișoreanu, despre regretul vieţii sale. La ce a renunţat pentru a avea succes în carieră

Elena Merișoreanu este una dintre cele mai iubite interprete de muzică populară din România. Ea a cântat o viață pe scenă și are numeroși fani în toate colțurile țării, dar nu numai. Însă pentru a-și construi o carieră solidă, ea a fost nevoită să facă și anumite sacrificii. La ce a renunţat pentru a avea succes în plan profesional.

Elena Merișoreanu a vorbit despre sacrificiile făcute pentru ca familiei sale să nu-i lipsească nimic din punct de vedere financiar. Ea a povestit că a fost nevoită să stea plecată mult timp în turnee și că nu s-a putut bucura de timp alături de fiicele sale, când se aflau la o vârstă fragedă.

Eu am fost salariată mulți ani la unul dintre cele mai mari ansambluri din România. Când aveam o nuntă, sâmbăta sau duminica, erau niște bani care intrau în buget pe lângă salariu, dar nu puteam să merg pentru că aveam spectacole și turnee.

„Eu de la 16 ani stau pe tocuri, am cântat mult și prin străinătate. Îmi aduc aminte că mă încălțam dimineața la 6 și mă descălțam tot dimineața, la 5. Este un efort foarte mare, dar este și o plăcere, nu aș zice că este un sacrificiu. Sacrificiu a fost că nu m-am bucurat de creșterea fetelor mele când erau mici pentru că am fost plecată prin turnee.

Elena Merișoreanu recuperează acum prin dragostea nepoților.

„Cât de multă dragoste am! Mai ales de la cele mici, cei mari au crescut. Cel mare are 28 de ani, casa lui, serviciul lui. Îi mulțumesc lui Dumnezeu! Au terminat facultatea și el și fata. Le am pe cele mici, una de 9 ani și una de 11 ani. Sunt sufletul meu”, a mai declarat interpreta, pentru sursa citată.