Singura datorie pe care Elena Merișoreanu o are: „Sunt bogați, dar și muncesc foarte mult” (exclusiv)

Singura datorie pe care Elena Merișoreanu o are. Interpreta de muzică populară a vorbit despre planurile sale de îndată ce se va opera la picior, intervenție chirurgicală care va avea loc la toamnă. Elena Merișoreanu se va opera la același spital unde și-a operat și celalălt picior, acum câțiva ani, și anume, la Spitalul Foișor.

Elena Merișoreanu se va opera în această toamnă la picior și susține că deși trebuia să sufere intervenția mai devreme, nu a făcut-o din cauza recentelor evenimente. Artista a ținut să precizeze însă că operația în sine nu este una complicată, însă recuperarea este, iar perioada de refacere este de cel puțin trei luni.

„Nu trebuie să pui piciorul jos, ci să umbli cu un cadru. Avem medici foarte buni în România. La ortopedie, la Foișor, e ca-n stațiune. Acolo mă duc. Acum patru ani, m-a dus fi-mea la San Diego, la un institut mare, ortopedic. A venit un doctor cunoscut la mine, care era român. Și mi-a zis că nu există ortopezi mai buni ca la noi.

La piciorul operat, nu mai simt nimic. Pot să zbor cu el. La celălalt, pentru că l-am folosit foarte mult, nu mai am cartilagiu și trebuie să mă operez. Am fost angajată de la 16 ani, la câte turnee am stat în picioare era de așteptat să am astfel de probleme.

Dacă-mi dădeam pantofii jos nu-i mai puteam pune la loc”, a spus Elena Merișoreanu, în exclusivitate pentru Impact.ro.