Elena Marin de la Survivor România 2021 e devastată. Ce mesaj i-a transmis iubitul ei, chiar ieri

Elena Marin de la Survivor România 2021 e devastată, după ce colegii ei din echipa Faimoșilor au nominalizat-o în urma înfrângerii pe care au suferit-o în fața Războinicilor. Iubitul ei i-a transmis un mesaj după acest moment dificil în care dansatoarea s-a trezit în pericol de a fi eliminată din competiție.

După ce a fost nominalizată de coechipierii ei la ”Survivor România 2021”, Elena Marin a spus că se aștepta să fie votată. Dansatoarea și-a atras unele antipatii după ce a avut dispute cu unii dintre colegii ei. Totuși, ea are o mare speranță.

”Da, mă așteptam, dar în același timp cred foarte mult în Dumnezeu, fiecare dintre noi are un parcurs. Am venit la această emisiune să îmi urmez visul, lupt până la capăt și cred că Dumnezeu are grijă de toate. Mă bazez foarte tare pe ceea ce s-a văzut acasă, de dreptate. În continuare, chiar dacă îmi plânge sufletul, visez să câștig Survivor România 2021, Dumnezeu știe cum le așează”, a spus Elena Marin.