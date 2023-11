Elena Lasconi renunță la alegerile europarlamentare. Ce a anunțat primarul

Elena Lasconi, primarul USR din Câmpulung Muscel, a anunțat că nu va mai candida la alegerile europarlamentare. Vezi mai jos de ce a făcut această decizie fosta prezentatoare de la Pro TV.

Vezi și: Oraşul superb din România pe care trebuie să îl vizitezi. E cochet, deloc aglomerat şi la doar 2 ore de Bucureşti

Elena Lasconi: ”Îmi pare rău”

Elena Lasconi a decis să nu mai candideze la alegerile europarlamentare, după ce a fost criticată dur pe rețelele de socializare de membri ai USR și de mulți alții pentru că a votat ”da” la Referendumul pentru familie din 2018.

„Eu sunt creștină, sunt ortodoxă și consider că familia este formată dintr-o femeie și un bărbat”, a spus Lasconi într-un interviu acordat la Prima TV.

Printre altele, părerile negative nu au venit doar din partea străinilor, ci și din partea propriei fiice, care este susținătoare LGBTQ și care a postat în mediul online un videoclip în care spune că este dezgustată și șocată de alegerea mamei sale.

„Sunt aici să vorbesc despre mama mea, Elena Lasconi, candidat USR la europarlamentare. (…) Sunt în şoc şi absolut dezgustată să aflu că mama mea a votat DA la referendumul Coliţiei pentru Familie pentru a susţine aşa-zisa familie tradiţională.

Nu pot să descriu durerea pe care o simt nu numai ca fiică a ei. Nu-mi vine să cred că persoana pe care am susţinut-o în cariera ei politică s-a dovedit a fi o homofobă. Mă doare sufletul. Nu susţin un astfel de om pentru alegerile europarlamentare sau prezidenţiale, deşi ştiu că este favorita multora. Sufăr foarte mult şi nu-mi vine să cred”, a transmis Oana, fiica Elenei Lasconi, în mediul online.

Citește și: Fata Elenei Lasconi este dezgustată după ce primarul a votat „da” la referendumul pentru familia tradițională: „Nu pot să descriu durerea pe care o simt”

Ce a transmis primarul pe rețelele sociale

„După declarația mea de ieri în care am fost sinceră și am spus că din punctul meu de vedere căsătoria este între un bărbat și o femeie, s-au inflamat toate rețelele sociale. Îmi pare rău. Niciodată nu am avut nimic împotriva relațiilor dintre persoanele de același sex. Nu am nimic împotriva unui parteneriat făcut legal pentru a avea aceleași drepturi. Singura sensibilitate pentru mine ca persoană este asta: cuvântul căsătorie”, a scris ea pe Facebook.

Deși Elena Lasconi a precizat și faptul că are amici gay și că îi admiră și susține, ea crede în drepturile omului și în valorile europene la fel ca echipa din care face parte.

„Acestea fiind zise, eu nu mă agăț de funcții și liste. Pur și simplu muncesc cu drag pentru țara pe care o iubesc, pentru câmpulungeni, pentru România pe care ne-o dorim cu toții. Dacă munca și crezul meu nu sunt suficiente, dacă sinceritatea, toleranța și iubirea nu sunt suficiente și dacă doare atât de mult un cuvânt, prin votul colegilor mei din Biroul Național USR se decide retragerea mea de pe lista candidaților la europarlamentare. Atât. Eu îmi continui treaba de primar”, a mai scris Elena Laconi pe Facebook.

Te-ar putea interesa și: Elena Lasconi, primarul din România care trece la soluții smart pentru oamenii de rând: aplicația de mobil care face minuni