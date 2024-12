Elena Lasconi, primele declarații după ce a votat la alegerile parlamentare: “Am votat că să pot să-mi văd fata, ca să pot să-mi revăd mai bine de jumătate din familie”

Duminică, orașul Câmpulung Muscel a fost martorul unui moment semnificativ pe scena politică națională. Elena Lasconi, primar al orașului și candidată la președinție, a votat cu un mesaj clar și emoționant, chemând cetățenii să își apere democrația și libertatea prin participarea masivă la alegeri.

Elena Lasconi a votat în orașul pe care îl administrează, subliniind importanța momentului și simbolistica locului.

„Am votat pentru democrație, am votat cu gândul că o să continuăm pe linia europeană și euroatlantică și că o să pot să-mi văd fata, fratele, mai bine de jumătate din familie”, a declarat ea.

Primarul a amintit și de istoria rezistenței împotriva comunismului din Câmpulung, evocând figura Elisabetei Rizea.

„Am votat de aici, unde a avut loc cea mai longevivă mișcare de rezistență împotriva comunismului. Sper să ne audă, de lângă îngeri, Elisabeta Rizea. Am votat cu încrederea că nu ne vom lăsa îngenuncheați, că vom rămâne liberi și vom gândi liberi”, a spus Lasconi, cu un ton plin de speranță.

Lasconi a insistat asupra semnificației alegerilor parlamentare, menționând că acestea decid direcția țării și bunăstarea cetățenilor. „Astăzi, în Parlament, se decid legi importante pentru prosperitatea oamenilor, să le rămână mai mulți bani în buzunar, dar și legi esențiale pentru securitatea acestei țări”, a explicat ea.

Privind către vecinii României, candidata a atras atenția asupra pericolelor care amenință democrația.

Candidata a făcut un apel direct către români, îndemnându-i să participe masiv la alegeri.

Lasconi s-a arătat încrezătoare în echipa sa, declarând că reprezintă „oameni care chiar pot să facă schimbarea în țara asta, care, de 35 de ani, e condusă de politicieni incompetenți”.

Într-un alt colț al țării, contracandidatul său, Călin Georgescu, a votat la primele ore ale dimineții. Discursul său, deși scurt, a transmis un mesaj concentrat pe patriotism și ordine.

„Astăzi am votat pentru ca binele să învingă răul. Am votat pentru pace, nu pentru război. Am votat pentru respect, pentru responsabilitate politică totală, dedicată total neamului românesc”, a afirmat Georgescu.