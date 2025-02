Polițiștii au mers la casa lui Călin Georgescu cu o citație. Ce s-a întâmplat la domiciliul fostului candidat

Călin Georgescu, fostul candidat la președenție care a câștigat primul tur al alegerilor, se află sub control judiciar, după ce procurorii l-au acuzat de fapte grave, care pot aduce o condamnare de zeci de ani. Oamenii legii au mers vineri la domiciliul prezidențiabilului, însă au avut o supriză.

Oamenii legii au mers la casa lui Călin Georgescu cu o citație

Oamenii legii au mers vineri la domiciliul lui Călin Georgescu pentru a-i înmâna o citație. Deși a fost prima zi a lui Călin Georgescu de când a fost pus sub control judiciar, oamenii legii au avut parte de o surpriză. Nu l-au găsit acasă, atunci când au încercat să îi înmâneze o citație.

„Având în vedere că nicio persoană nu a fost găsită la domiciliu, polițiștii au procedat, conform normelor legale în vigoare, la afișarea unei înștiințări, cu privire la citația în cauză”, potrivit Poliției Ilfov, citat de evz.ro.

Nu are voie să părăsească teritoriul României

Pe durata controlului judiciar, fostul candidat la prezidențiale nu are dreptul să creeze sau să folosească conturi pe platformele de socializare pentru a posta conținut de natură antisemită, legionară, fascistă, rasistă sau xenofobă.

În plus, Georgescu nu poate părăsi teritoriul României fără aprobarea autorităților. Pe durata controlului judiciar, acesta are posibilitatea să folosească toate conturile existente deja pe rețelele de socializare. În această perioadă, fostul candidat la alegerile prezidențiale nu are voie să dețină sau să poarte arme.

Călin Georgescu trebuie să anunțe autoritățile dacă își schimbă domiciliul

De asemenea, fostul candidat la prezidențiale este obligat să informeze autoritățile despre orice schimbare de domiciliu și să se prezinte la poliție conform programului de supraveghere stabilit.

Procurorii au făcut zeci de percheziții legate de campania lui Călin Georgescu, după ce acesta a declarat că nu a investit bani în acest sens. Printre cei verificați s-a numărat și Bogdan Peșchir, cel care ar fi plătit un milion de dolari pentru promovarea politicianului.

De asemenea, fostul candidat la prezidențiale ar fi avut conexiuni periculoase și cu Horațiu Potra. În locuința acestuia, anchetatorii au găsit mai multe arme și o sumă impresionantă de bani.