Elena Chiriac rupe tăcerea despre Cătălin Zmărăndescu după eliminarea de la Survivor România. ”Tot el s-a supărat, nu a înțeles nimic”

Un nouă întrecere pentru Recompensă urmează a se desfășura pe traseele din Republica Dominicană, în ediția de duminică 27 martie 2022, a emisiunii Survivor România. Însă înainte de asta, foștii colegi ai lui Cătălin Zmărăndescu, Faimosul care a părăsit competiția în urma Consiliului de eliminare de săptămâna trecută, au comentat modul în care acesta și-a aflat verdictul plecării, dar și comentariile făcute acesta, în timp ce își lua rămas bun de la cei care i-au fost coechipieri vreme de aproximativ două luni.

Plecarea lui Cătălin Zmărăndescu, un „veteran” al concursului Survivor România 2022, nu a rămas fără ecou. Foștii săi colegi au comentat pe marginea acestui subiect, în tabăra Faimoșilor. Dintre toți, Elena Chiriac s-a arătat cea mai „afectată” de cele spuse de Cătălin Zmărăndescu la Consiliul de eliminare, numind-o un „șerpișor”. Acest lucru a deranjat-o pe Faimoasă, întrucât nu se aștepta ca după o perioadă în care cei doi se considerau „prieteni”, ea a ajuns să fie considerată astfel de Zmărăndescu.

Elena: M-a șocat plecarea lui Cătălin și felul în care a ales să plece. Nu știu ce concluzie a ajuns el să tragă de m-a numit șerpișor mic. E dureros, dar nu las asta să mă afecteze, am încredere doar în mine, dar mi-ar fi plăcut să vadă mai mult, mai ales după două luni de așa-zisă prietenie. Mă șochează că o nou-venită a reușit să îl detroneze, pe de o parte mă bucură asta, pentru că prea veneau unii așa hotărâți și siguri pe ei la Consiliu”, a declarat Elena Chiriac, după plecarea din competiție a lui Cătălin Zmărăndescu.

„Ai grijă la șerpișori mici a spus Cătălin Zmărăndescu (n.red. în Consiliul de eliminare) și se referea la mine. Tot el era supărat pe mine și nu a înțeles nimic. Două zile l-am evitat, pentru că m-a supărat foarte tare atitudinea lui, se comporta cu mine ca și cum am fi dușmani.

Amintim că în Consiliul de Eliminare de săptămâna trecută, cel care a părăsit competiția a fost Cătălin Zmărăndescu.

„Asta e, mă întorc acasă, la familia mea. De când a început competiția asta am fost singur. Am rămas același om, doar că am devenit mai răbdător și mai înțelegător. Nu o să uit prea ușor această experiență, mi-o voi aduce aminte și le-o voi povesti copiilor, nepoților. Baftă, faimoși! Baftă, războinici!

Am învățat aici că prieteniile se nasc în timp, în ani de zile. Am încredere în oameni, e un defect de-ale mele. Sper să nu mai am la fel de multă încredere și în viitor. Cu siguranță Matilda, fetița mea, va înțelege că nu cei mai buni câștigă, nu întotdeauna cei mai buni ajung în vârf. Viața e formată din eșecuri, câștiguri, trăiri, bucurii, suferințe, doar de noi depinde ce facem, cum facem ca să trecem peste ele”, a fost reacția lui Cătălin Zmărăndescu, după aflarea verdictului din partea lui Daniel Pavel.