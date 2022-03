Nominalizări șocante la Survivor România 2022. TJ Miles a ghicit dinainte pe cine va alege Elena Chiriac: „Ți-am zis?”

Luni seara, echipa Faimoșilor a suferit o nouă înfrângere în fața Războinicilor. Scorul final a fost de 10-9, după ce vedetele au reușit să obțină o nouă ștafetă. Din păcate, au pierdut imunitatea și la consiliu au urmat apoi nominalizări șocante în tribul Faimoșilor.

O nouă imunitate a fost pierdută de vedetele care concurează în Republica Dominicană. Cu toate că au avut o revenire spectaculoasă de la scorul de 5-1, Faimoșii nu au reușit să aducă totemul pe insula lor. În plus, înfrângerea de azi a adus un scor total al competiției de 20-9 pentru Războinici.

După ce au pierdut proba pentru totem și proviziile săptămânare (1,2 kg de orez și 2 cartofi), Faimoșii au trecut la proba pentru imunitate individuală. Laura, Elena, Mari, Marian, CRBL și Cătălin s-au înfruntat pentru colanul individual.

Proba grea a fost câștigată de Elena Chiriac la femei și de Marian Drăgulescu la bărbați. Prima care și-a pierdut echilibrul a fost Laura, urmată la scurt timp de Mari. Primul care s-a dezechilibrat a fost Cătălin Zmărănescu, urmat de CRBL.

Cătălin Zmărăndescu l-a votat pe TJ Miles la Survivor România 2022 deoarece nu ar mai aduce puncte. CRBL l-a votat tot pe TJ deoarece susține că nu îl mai vrea în trib.

Elena Chiriac a nominalizat-o pe Mari, iar Marian Drăgulescu pe Cătălin Zmărănescu. După ce Elena Chiriac a nominalizat-o pe Mari, TJ Miles s-a întors imediat la Relu, colegul lui de exil, și i-a zis „Ți-am zis?”

„Am stat de vorbă cu Relu în exil și am făcut simulări, cum o să fie dacă pierdem. Cum am spus, așa a ieșit. Eram sigur. Nu știu dacă noi suntem uniți ca Războinicii, suntem o echipă, nu un grup. Oamenii cred că vor să vadă faza următoare, când nu o să mai fie grup. Dacă scapă de mine acum, o să fie mai ușor pentru ei. Au mai multe șanse atunci, acum nu. Dar văd că nu contează, nu pentru toți. Sunt oameni individuali. Dacă plec acasă, le urez baftă.

„E prima oară când văd pe cineva care se bucură așa că a câștigat un colan de imunitate. Mă așteptam să mă nominalizeze. Nu am ce sa îi reproșez, e alegerea lui. Vreau doar să îi zic că nimeni nu mi-a dat șanse, dar am dovedit contrariul la 50 de ani. Dar m-am descurcat cu plus brio. Nu vreau să plec acasă, nu am terminat ce am de făcut aici. Nu știu dacă o să ajung în finală, mai e drum lung până acolo.

Mai am multe de spus, am intrat mereu accidentat și nu am ascultat sfatul medicului. Am încercat să îmi aduc aportul cum pot, totul e pe față, nu e ascuns. Aduc punct la fiecare joc. Sper ca oamenii să vadă corect cum stau lucrurile și ce am făcut eu aici. Se poate mai mult la vârsta pe care o am”, a mărturisit Cătălin Zmărănescu.

„Suntem puțini, opțiunile nu sunt multe și mă așteptam, fiind nouă. Practic sport de 19 ani și mereu m-am dedicat total. Nu îmi doresc să fie doar o experiență pe care am bifat-o, vreau să trăiesc ce trăiesc și ei. Am renunțat la anumite lucruri pentru a veni aici. E greu să pot echilibra balanța, să am mai multe în spate în comparație cu restul. Dar sunt constientă de traseu, am luat și puncte. Am rezolvat problema mea cu încrederea și cred că am stat prea puțin pentru ce pot să arăt”, a spus și Mari Fica.