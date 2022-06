Elena Chiriac nu a trecut peste perioada petrecută la Survivor. Cum doarme Faimoasa

Elena Chiriac a devenit celebră în România, după participarea la competiția „Survivor România 2022”, de la PRO TV. Șatena a luptat din răsputeri să ajungă până în Marea Finală, dar trofeul l-a câștigat Alex Delea. Concurentul finalist a fost votat masiv de fanii emisiunii. Elena s-a clasat pe locul doi, urmată de Ionuț Popa. Deși s-a întors acasă, „Faimoasa” încă este marcată de perioada petrecută în Republica Dominicană. Iată cum doarme.

Concurenții celebrului show „Survivor România 2022” au avut parte de o experiență dură în Republica Dominicană. Competiția i-a purtat prin probe extreme și condiții neașteptate. Toți au dormit sub cerul liber, în colibe făcute chiar de ei, au făcut foamea, având la dispoziție puțină mâncare. Alimentul de bază a fost cocosul găsit în jungla din Caraibe.

„A fost foarte greu să supraviețuiesc acolo. Eu cred că sunt o luptătoare. Eu am întrebat-o pe mama de ce sunt urâtă de multă lume. Ea mi-a zis că am fost dură în emisiune și poate că nu toată lumea este de acord cu asta. Mama mea e mereu sinceră cu mine. Tot ce am simțit am spus, poate asta a deranjat pe multă lume”, a spus concurenta în platoul emisiunii „La Măruță”.