Cum i-a caracterizat Elena Chiriac pe foștii Faimoși de la Survivor: ‘Nu știu de ce lumea mă urăște’

Elena Chiriac, fosta concurentă la Survivor România 2022, clasată pe locul al doilea în clasamentul concursului de la Pro TV, a venit astăzi, 7 iunie 2022, în platoul emisiunii La Măruță. Elena Chiriac a declarat ce simte, odată cu revenirea în România, dar și cum îi caracterizează pe foștii colegi de la Survivor.

Elena Chiriac, finalistă a Survivor România 2022, a pierdut trofeul emisiunii în favoarea lui Alex Delea, cel care a câștigat marele premiu în valoare de 100.000 de euro. Elena Chiriac a venit în platoul emisiunii La Măruță, unde a vorbit despre ceea ce s-a întâmplat în concurs, despre ce a simțit când a revenit în țară.

„A fost foarte greu să supraviețuiesc acolo. Eu cred că sunt o luptătoare. Eu am întrebat-o pe mama de ce sunt urâtă de multă lume. Ea mi-a zis că am fost dură în emisiune și poate că nu toată lumea este de acord cu asta. Mama mea e mereu sinceră cu mine. Tot ce am simțit am spus, poate asta a deranjat pe multă lume.

Nu trebuia să mă uit la mesaje. Tot oamenii m-au dus până în finală, chiar dacă au fost și hateri. S-a spus inclusiv că tatăl meu nu lucrează la Pro TV. Tatăl meu nu lucrează la Pro TV, a lucrat în presa sportivă mult timp, până recent. Sunt sinceră până la final”, a declarat Elena Chiriac în emisiunea La Măruță.