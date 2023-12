Elena Cârstea rupea scena, în anii ’90, în Bar Melody: ”Un diamant!”. După ce criterii stricte era plătită artista? EXCLUSIV

Elena Cârstea s-a stabilit în America, în 2006, alături de soț și de cele două fiice, însă recent și-a anunțat intenția de a reveni pe scenă cu noi piese. O veste bună și pentru solista Olga Bălan, cu care Elena împărțise scena, cândva, în vestitul Bar Melody, din Capitală. Olga Bălan ne-a dezvăluit, exclusiv pentru Playtech Știri, după ce criterii erau plătite cele patru cântărețe de top, care formau o adevărată echipă de aur.

Solista Olga Bălan este de părere că revenirea pe scenă a Elenei Cârstea, stabilită în America, din 2006, ar fi benefică pentru showbizul autohton. Olga Bălan, care a făcut un rol de excepție în filmul ”Paradisul în direct”, ne-a vorbit despre relația de prietenie cu Elena, legată pe vremea când erau colege de scenă, în Bar Melody, și unde susțineau concerte din repertoriul internațional:

Olga Bălan ne-a mai dezvăluit, pentru Playtech Știri, și care era echipa de aur care susținea concerte, în vestitul Bar Melody, situat, în anii 90, la subsolul Cinematografului Patria, din București, dar care a fost închis, în 2004, în urma reclamațiilor făcute de cei care locuiesc în bloc:

Am aflat și cum erau plătiți artiștii, în acest loc de distracții, unde se aduna toată crema showbiz și unde aveau loc petreceri cu ștaif, cu muzică de calitate și cu băuturi fine:

De fapt, pe Youtube există și în prezent o înregistrare mai veche, cu Elena Cârstea, din vremea când era atracția spectatorilor, la Bar Melody. Interpretarea piesei din repertoriul internațional i-a adus zeci de mesaje, de apreciere, din partea internauților:

Stabilită în America, solista Elena Cârstea, acum în vârstă de 61 de ani, a mai cântat, ocazional, în Florida, unde locuiește alături de soțul ei, Glenn Muttart, dar și de cele două fiice. Dar, odată ajunsă pe ”Pământul Făgăduinței”, ea a decis să se reprofileze, pentru a nu duce grija zilei de mâine, în caz că nu va avea concerte:

Iar fiicele cântăreței, Sanda (25 de ani) și Adriana (22 ani), pe care Elena Cârstea le-a adoptat, de micuțe, în România, sunt mândria ei. În timp ce Sanda face parte din Garda Naţională, salvând americanii, în caz de situaţii de urgenţă, cutremure sau inundații, Adriana intenționează să se înscrie la Medicină.

Elena Cârstea s-a confruntat cu serioase probleme de sănătate, după ce a plecat din România. În 2009, a suferit un anevrism cerebral, fiind operată de urgență, în America, iar anul acesta a fost diagnosticată cu un atac cerebral, episod medical despre care a povestit, recent, cu detalii:

”Acum sunt bine, pe tratament, dar nu am mai putut să merg și nu știam. Am stat acolo, la Urgență, vreo două săptămâni și ceva, am stat în perfuzii, cu aparat de respirat, injecții peste injecții, am fost toată vânătă.

Apoi, am făcut tratament acasă. Se rezolvă, încet și sigur, doar că trebuie să fiu cuminte și să nu mă mai țin de prostii, să nu mă reapuc de fumat… Săracul, soțul meu mă roagă de nu știu când să nu mai fumez, dar eu nu am ascultat!

Mi-a zis că nu poate să trăiască făra mine, să rămână sigur. E un om prea cumsecade…”, povestea Elena Cârstea, în emisiunea ”Exclusiv VIP” (Prima TV), cu Cristi Brancu.