EXCLUSIV Cu ce se ocupă acum artista din România cu cel mai mare bust natural. A prins provocarea vieții

Artista Olga Bălan bifează o nouă colaborare cinematografică. De această dată, ea interpretează rolul unei guvernante. Pelicula ”Benvenuti in casa Esposito” a fost filmată la Napoli, iar premiera va avea loc în această primăvară. Olga ne-a povestit despre acest rol tragi-comic, într-un interviu oferit în exclusivitate pentru Playtech.ro.

Anul trecut, artista a filmat pentru pelicula italiană ”Benvenuti in casa Esposito”, care va avea premiera anul acesta în primăvară.

”Filmările au început în luna august și au durat până la sfârșitul lunii septembrie. Înainte de a deveni film, a fost mai întâi un succes literar scris cu măiestrie de către Pino Imperatore, în două volume. ”Bine ați venit în casa Esposito” și ”Bine v-ați reîntors în casa Esposito”, două bestseller-uri care s-au vândut în peste 100.000 de exemplare, astfel încât în anul 2016 devine o operă teatrală scrisă de Pino Imperatore, Paolo Caiazzo și Alessandro Siani, având un succes incredibil, iar în anul 2020 devine o producție cinematografică, intitulată „Benvenuti in casa Esposito”, „Bine ați venit în casa Esposito”, subiectul și scenariul aparținând lui Gianluca Ansanelli”, afirmă, în exclusivitate, pentru Playtech.ro, actrița și cântăreața Olga Bălan.

Pelicula esta una tragi-comică, iar Olga joacă rolul unei guvernante. Mai mult, numele ei a fost pe placul regizorului și a rămas și în film și nu e prima dată când se întâmplă acest lucru.

”Este o tragi-comedie, regizată cu măiestrie în minime detalii de către regizorul Gianluca Ansanelli, despre viața familiei napoletane care a avut ca moștenire conducerea organizației criminale de la Napoli și care poartă numele de camorra. Am văzut talent și profesionalitate, scenele au fost distractive iar la unele râdeai până la lacrimi. Până acum am făcut diverse roluri unele pozitive, altele negative, dar, de data aceasta, sunt o guvernantă foarte dură și severă. Și de data aceasta numele meu Olga a plăcut regizorului. Filmările au avut loc la Napoli, iar eu am jucat alături de actori extraordinari, precum: Giovanni Esposito, Antonia Truppo, Francesco Di Leva, Nunzia Schiano, Salvatore Misticone, Gennaro Silvestro, Antonio Orefice, Naomi Piscopo, Genny Guazzo, Betti Pedrazzi, Peppe Lanzetta, Gianni Ferreri, Gigi Attrice, Gigi Savoia, Francesco Del Gaudio, Gennaro Di Biase, Emanuele Vicorito, Antonio De Matteo, Ivan Fedele, Salvatore Gisonna. Filmul va fi distribuit de către ”Vision Distribution”, a mai adăugat Olga.