Ele sunt cele mai tunate vedete din România. Antonia, Giulia și Anda Adam, înainte și după operații

Este la modă ca divele, fie că ne referim la cele de pe plaiuri mioritice, fie că ne referim la cele de la Hollywood sau de prin alte părți, să-și ”tuneze” aspectul fizic. Unde te pui, că multe dintre ele ajung să arate cu totul altfel decât le-a lăsat Mama-Natură, și că, uneori, ajung să-și renege vechia imagine, atunci ai toate incredientele unor femeie, unele frumoase, altele care arată ca după război.

În cazul vedetelor de la noi, de multe ori, defapt de cele mai multe ori, acestea au apelat la esteticieni pentru a-și repara micile defecte cu care s-au născut. Printre cele mai ”tunate” vedete feminine de la noi sunt Antonia, Giulia Anghelescu, Anda Adam și chiar și Ruby.

Antonia, care de altfel, de curând, tocmai datorită unei astfel de schimbări estetice, a avut o intervenție de urgență, prin 2015 și-a făcut implanturi de 6.000 de euro la sâni. La fel a făcut și Giulia Anghelescu. Ruby, sau Ana Claudia Grigore, se află printre divele mioritice, cu implanturi considerabile la sâni, aceste fiind și motivul pentru care nu a rezistat foarte mult în competiția ”Suruvivor România” de la Kanal D, ca nu cumva să-și ”accidenteze” noile achiziții. În cazul lui Ruby, a trecut prin două intervenții, una de micșorare, iar a doua de mărire la loc a sânilor (ce și-e și cu nesiguranța asta?!).

Și ajungem la Anda Adam, care, să fim sinceri, arată bine, dar parcă prea multe operații estetice, ultima fiind la nas. Vedeta, imediat după intervenție făcea o declarație pentru fani:

“Îmi doream de mult timp să-mi corectez deviaţia de sept şi să-mi îndrept şi nasul, cu ocazia asta. Nu îmi place să mint, să mă ascund şi să mă prefac cum fac altele, că eventual mi-au crescut sânii peste noapte pentru că am luat nişte pastile. Mereu făceam poze cu capul uşor întors ca să nu se vadă că nasul meu pleca puţin la plimbare spre stânga. Plus că am şi o deviaţie de sept pe care o voi corecta cu această ocazie. Mă veţi iubi mai mult cu un nas drept şi finuţ”, a menţionat Anda, pe conturile sociale.