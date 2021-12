Efortul făcut de o vedetă din România pentru a apărea într-o emisiune PRO TV: „Plăcere profesională” EXCLUSIV

Nadine a făcut naveta între București și Paris ca să dea „viață” personajului ei preferat, „Fluturele”, de la Masked Singer”, de la PRO TV. Ea spune că nu regretă nimic din cele întâmplate și ne-a împărtășit una din lecțiile primite după mutarea sa în Franța, atunci când proprietarul a întrebat-o câte persoane vor locui în casa sa, de teamă să nu se trezească cu 30 de chiriași sub același acoperiș.

Cum a devenit Nadine „fluturele” de la Masked Singer, de la PRO TV

Nadine, cea lansată cu ani buni în urmă la „Școala vedetelor”, s-a declarat absolut încântată de evoluția sa la emisiunea ”Masked Singer”, din această toamnă, de la PRO TV, acolo unde a reușit să se plaseze la final pe un onorant loc secund. La 44 de ani, Nadine a dat viață ”fluturelui”, și spune că tot ce a făcut pe scenă a fost din „plăcere profesională”. Mai mult, ea nu a ezitat să călătorească și șapte ore pentru a-și duce cu bine rolul până la capăt, fiindcă din această vară ea și familia ei s-a mutat undeva în centrul Franței.

Cum a ajuns să facă naveta București – Paris

”Când a venit propunerea de colaborare din partea celor de la PRO TV, prin primăvară, nu știam că voi decide să plec pentru o vreme din România, să fug de sub presiunea asta nebună a pandemiei. Dar după mutare am ales să continui. Și așa s-a întâmplat să fac de mai multe ori naveta între București și Paris, dacă pot spune așa. De fapt, e mai mult decât Paris, fiindcă de acolo mai fac vreo două ore până acasă. Dar nu m-a supărat deloc tot acest efort, fiindcă am avut parte de o echipă unde a munci a fost o plăcere”, rememorează Nadine Voindrouh Apostolescu pentru impact.ro.

A plătit bani pentru întreruperea unor contracte

Ea spune că personajul încredințat nu a fost chiar simplu de „interpretat”, fiindcă costumul i-a dat destule bătăi de cap.

„Pot să vă spun că aripile fluturelui nu erau deloc ușoare. Am avut o colegă care a avut ceva de pătimit, fiindcă nervul ei sciatic a cam protestat după o zi de filmări cu acest costum îmbrăcat. Dar dacă la alte televiziuni și la alte emsiuni nu mi-am găsit întotdeauna locul sau cadența, aici nu a fost deloc cazul. Știți că sunt cam excentrică și că uneori am plătit chiar bani pentru a opri derularea contractului, fiindcă nu mă simțeam bine într-o anume emisiune. Aici da, chiar dacă am făcut și mișcări abulice, și nu o dată, sau ați putut admira o muiere de 44 de ani făcând tot felul de mișcări pe scenă și dând din fund pe scenă ca un veritabil fluturaș, dacă pot spune așa. M-am bucurat de fiecare ediție, dar și de rezultatul final”, a mai spus Nadine, care a dat asigurări că nu va mai avea și alte apariții exotice la televiziunile românești, cel puțin până la vară.

Ce planuri are în Franța

Cea care a decis să locuiască mai nou în Franța alături de soțul și fiul său, Noah, în vârstă de 10 ani, e decisă să se concentreze strict în perioada imediat următoare pe învățură.

Ea a devenit chiar în această toamnă studentă în primul an la Psihologie, după ce în vară a trecut cu brio de examenul de maturitate al vieții, cel de Bacalaureat, chiar dacă acest lucru s-a întâmplat la o vârstă la care cei mai mulți dintre noi facem cu totul alte lucruri.

„Viața de student a fost teribil de anxioasă în primele două luni. Nu reușeam să mă adaptez deloc la ritmul de studio și să le îmbin cu cea a vieții de familie, lucru imperios necesar când ești adult la școală. La un moment dat, am mai povestit asta, mi-a fost teamă că nu voi face faţă și că va trebui să renunț. Toată chestia asta a rămas însă acum în urmă și pot spune că deja m-am apucat de studiul materiei din semestrul următor, ca să nu repet peripețiile prin care am trecut!”, susține ea.

Cu ce problemă s-a confruntat în Franța

Nadine Voindrouh Apostolescu ne-a mai povestit că a avut parte și de lucruri simpatice, dar și de unele lucruri care au lăsat-o fără replica în satul francez în care trăiește deja de cinci luni: