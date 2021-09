Ce facultate urmează Nadine la 44 de ani. Unde e studentă acum

Nadine a dovedit că nimic nu este imposibil atunci când îți pui un anumit scop în minte. Vedeta de 44 de ani a luat Bacalaureatul și s-a înscris la facultate, fiind studentă în primul an. Unde studiază, de fapt, frumoasa mulatră.

Frumoasa Nadine a dat Bacalaureatul la 44 de ani și este extrem de încântată de această etapă a vieții pe care a trăit-o alături de fiul ei de 11 ani, studiind alături de el. Vedeta are o relație foarte apropiată cu fiul ei, pe care-l consideră centrul universului ei.

Odată ce a trecut cu brio examenul maturității, Nadine s-a înscris la facultate, iar acum este studentă în primul an la o universitate cu profil de psihologie. Diva le-a mărturisit urmăritorilor ei din mediul online toate detaliile privind noua ei viață ca studentă.

„Am 44 de ani și am devenit studentă la psihologie la o universitate de stat din America. Am fost acceptată la un program (am să spun în engleză) de Psychology/Undergraduate (Bachelor of Science) – sistem online. Am vrut Bachelor of Science deoarece este orientat programul către cercetare, către știința psihologiei.

Am detaliat mai mult pe blog. Nu am cuvinte să îți spun ce înseamnă pentru mine acest lucru. Anul ăsta mi-am îndeplinit două mari visuri, acela de a termina liceul cu Bac-ul luat, și să deven studentă la psihologie.”, a scris Nadine Voindrouh în mediul online.