Eclipsă parțială de Soare în 2022. Când va avea loc fenomenul astronomic

Mai este puțin și vom trece în următorul an, 2022. Astronomii spun că vom avea parte de cel puțin 5 evenimente de neratat pe care trebuie să le urmăriți în 2022 în materie de observare a stelelor. Anul care urmează oferă multe delicii cerești pentru cei care observă cerul. Vom avea parte, inclusiv două luni sângerii, eclipse parțiale de Soare și mai multe întâlniri planetare.

Anul 2022 plin de evenimente astrologice

În 2022, cerul nopții promite să fie plin de minuni cosmice. Eclipsele totale de Lună, supranumite „Luni sângerii” pentru nuanța de roșu intens pe care o capătă Luna atunci când este scăldată în umbra Pământului, vor fi vizibile pentru miliarde de oameni.

Stele căzătoare strălucitoare vor străbate cerul fără ca luna strălucitoare să înece lumina. Iar observatorii cerului pot urmări o aglomerare de cinci dintre cele mai strălucitoare planete vecine, toate vizibile cu ochiul liber.

În condițiile potrivite, îndepărtatul Uranus s-ar putea chiar alătura celorlalte cinci planete vizibile, fiind văzut ca un mic punct de lumină verzuie pe cer. Iată o trecere în revistă a unora dintre cele mai spectaculoase fenomene cerești care merită încercuite în calendarul dumneavoastră pentru anul viitor.

Pe 3 și 4 ianuarie, o ploaie de meteoriți Quadrantid atinge apogeul

Pentru telespectatorii din emisfera nordică, prima mare ploaie de meteoriți din 2022, Quadrantidele, atinge punctul culminant în noaptea de 3 ianuarie și în primele ore ale dimineții de 4 ianuarie. Luna subțire, în semilună, va apune seara devreme, lăsând un cer întunecat ideal în timpul orelor de vârf dintre miezul nopții și zorii zilei.

Această ploaie de Anul Nou este cunoscută pentru că produce stele căzătoare mai strălucitoare decât media, cu 25 până la 100 de meteori vizibili pe oră, în funcție de poluarea luminoasă locală.

Quadrantidele își iau numele de la fosta constelație Quadrans Muralis, iar rocile spațiale în flăcări par să radieze din nord-estul cerului, chiar de lângă mânerul Carului Mare.

La fel ca toate ploile de meteoriți, cea mai bună modalitate de a vedea cât mai multe stele căzătoare este să găsiți un loc de observare departe de luminile orașului și să așteptați aproximativ 20 de minute pentru a vă lăsa ochii să se adapteze complet la întunericul de la sfârșitul nopții sau dinaintea zorilor.

Între 24 martie – 5 aprilie 2022, Venus, Marte și Saturn într-un dans planetar

De la sfârșitul lunii martie până la începutul lunii aprilie, cei care se trezesc devreme în ambele emisfere vor putea vedea unele dintre cele mai strălucitoare planete vecine executând un maiestuos balet ceresc.

Priviți cerul scăzut din sud-est cu aproximativ o oră înainte de răsăritul local pentru a le surprinde pe Venus, Marte și Saturn grupate într-un grup triunghiular strâns. Pe 27 și 28 martie, luna crescentă va trece pe lângă petrecerea planetară.

Observatorii cerului care stau cu ochii pe planete de la o dimineață la alta vor observa că pozițiile lor se vor schimba. Planetele vor forma un triunghi care își va schimba unghiurile până după 1 aprilie, când trio-ul va apărea în linie dreaptă.

La începutul lunii aprilie puteți vedea, de asemenea, cum Saturn se va apropia de Marte până când ambele vor apărea una lângă cealaltă între 3 și 5 aprilie. Cele două planete vor apărea cel mai aproape pe 4 aprilie, când vor fi separate de doar o jumătate de grad de arc, egală cu lățimea lunii pline.

Pe 30 aprilie vom avea prima eclipsă parțială de soare

Două eclipse parțiale de Soare, când Luna blochează o parte din discul solar pe cer, vor avea loc în 2022. Prima va fi vizibilă în sudul Americii de Sud, în părți din Antarctica și deasupra unor părți din Oceanul Pacific și Oceanul Sudic.

Pe 30 aprilie, Luna va trece între Pământ și Soare, eclipsa maximă urmând să aibă loc la ora 20:41 UT, când până la 64% din discul solar va fi acoperit de Lună. Pentru a vedea cea mai mare amploare a eclipsei, spectatorii vor trebui să fie poziționați în Oceanul Sudic, la vest de Peninsula Antarctică.

Cu toate acestea, cei care urmăresc eclipsa în cele mai sudice părți ale Chile și Argentinei vor putea vedea aproximativ 60 la sută din soare acoperit de lună.

Sunt necesari ochelari de protecție pentru a vedea în siguranță toate fazele unei eclipse parțiale de soare. Chiar dacă soarele poate să nu mai apară la fel de strălucitor pe cer, privitul direct la el vă poate răni grav ochii, așa că, dacă intenționați să vedeți eclipsa pe 30 aprilie, asigurați-vă că folosiți ochelari care respectă standardele internaționale de siguranță.

Pe 25 octombrie, a doua eclipsă parțială de soare

Pe 25 octombrie, Luna va mușca din Soare, când o eclipsă parțială de Soare va acoperi cerul din cea mai mare parte a Europei și a Orientului Mijlociu, precum și părți din vestul Asiei, nordul Africii și Groenlanda.

Similar eclipsei parțiale din 30 aprilie, acest eveniment din octombrie va avea loc atunci când Luna va bloca parțial discul solar, așa cum este văzut de pe Pământ. Până la 86% din Soare va fi acoperit pentru spectatorii din anumite părți ale Eurasiei.

Silueta lunii va începe să blocheze o parte din soare la ora 8:58 UT, iar eclipsa maximă va avea loc la ora 11:00 UT. Persoanele din America de Nord și de Sud nu vor avea noroc la această eclipsă, deoarece eclipsa parțială de soare va avea loc în timpul nopții în America.

Următoarea eclipsă de soare pentru cei care privesc cerul la vest de Atlantic va avea loc abia pe 14 octombrie 2023, când va fi vizibilă o eclipsă inelară, sau „inelul de foc”.

În 7 și 8 noiembrie vom avea o eclipsă totală de Lună

Locuitorii din America de Nord și de Sud, Australia, Asia și unele părți ale Europei vor avea ocazia să privească luna roșie pentru a doua oară în 2022, atunci când o eclipsă totală de lună va avea loc în timpul nopții de 7 și 8 noiembrie.

În vestul Statelor Unite și al Canadei, în estul Rusiei, în Noua Zeelandă și în unele părți din estul Australiei, cei care privesc cerul vor avea ocazia să vadă desfășurarea întregii eclipse.

Între timp, estul Americii de Nord și cea mai mare parte a Americii de Sud vor putea viziona faze parțiale ale eclipsei, pe măsură ce luna va apune în vest.

Luna va începe să se întunece de-a lungul marginii sale pe 8 noiembrie la ora 3:03 a.m. PT, iar apoi întregul său disc va plonja în cea mai adâncă porțiune centrală a umbrei Pământului la ora 2:59 a.m. PT. Eclipsa se va încheia la ora 3:41 am PT, încheind un alt an minunat de observare a stelelor, conform National Geographic.

Concluzie. Anul 2022, un an al spectacolului astronomic

Așadar, în 2022 vom avea parte de adevărate spectacole astronomice, unele dintre acestea putând fi vizibile și de pe teritoriul României. Importat este să avem noroc și cer senin pentru a le putea vedea în toată splendoarea lor.