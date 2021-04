Echipa ”România, te iubesc!” a scos la iveală adevărul incendiului de la Piatra Neamț. Mai mulți pacienți care erau internați la ATI au ars de vii în incendiul devastator, care a avut loc în luna noiembrie a anului trecut.

Echipa ”România, te iubesc!” de la PRO TV a scos la iveală adevărul incendiului de la Piatra Neamț în care mai mulți pacienți internați la ATI au fost arși de vii.

Astfel, s-a descoperit că secția nu avea avize de la DSP, hidranții nu funcționau, iar sistemul de ventilație era inexistent. În plus, instalația electrică era din anii 70, iar electricienii angajați nu aveau avize de la Autoritatea pentru Reglementare în Energie.

Toate acestea au avut loc sub ochii celor 8 manageri pe care i-a avut spitalul într-un an, toți fiind numiți politic, fără niciun fel de concurs.

S-a întâmplat la ATI, unde ar fi trebuit să fie cele mai performante aparate, circuite și protocoale. Proceduri și verificări care să prevină astfel de tragedii. În primăvară am reluat filmările pentru “România, te iubesc”.

Am mers la Spitalul din Neamț. Am descoperit o instituție care ani de zile a fost infestată de numiri politice, sfâșiată de contracte dubioase și întinsă până la rupere de improvizații. Problemele de acolo se regăsesc, sub diverse forme, în mai toate spitalele mari din România”, spune jurnalistul Paul Angelescu de la stirileprotv.ro.