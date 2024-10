Echipa care a părăsit Asia Express în ediția de miercuri. Fanii au fost dezamăgiți, nu se așteptau să plece acasă

Competiția Asia Express s-a încheiat miercuri seara pentru una dintre echipe. La finalul cursei pentru ultima șansă, zeul a fost roșu, iar perechea care a terminat pe ultimul loc etapa din Malaezia și-a luat la revedere de la colegi.

Aventura Asia Express a ajuns în Malaezia, iar după prima etapă aici, cursa s-a încheiat pentru una dintre echipe. Cele trei perechi care au pornit în cursa pentru ultima șansă au fost: Adi și Cosmin, Mișu și Oana, respectiv Victor și Selina. La finalul cursei, ultimii care au ajuns la Irina au fost Selina și Victor. În momentul în care prezentatoarea a deschis cutia, zeul a fost roșu, iar cei doi au părăsit competiția Asia Express.

Una dintre probele de la cursa pentru ultima șansă le-a pus probleme tuturor celor trei echipe, iar Victor Slav și Selina au cerut să nu mai continue proba și să fie penalizați. Selina a fost cea care a vrut să renunțe la proba cu hidrobicicleta, din cauză că se simțea rău.

”Îmi bătea inima extraordinar de repede. Am învățat să știu să mă opresc când știu că nu mai pot. Era exclus să mă întorc pe lac și am cerut penalizare. Am conștientizat că nu am cum să mai continui din punct de vedere fizic”, a explicat aceasta.