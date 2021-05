Ștefan Ciuculescu s-a remarcat la Survivor România 2021 nu doar datorită abilităților fizice ce l-au făcut să treacă test după test în Republica Dominicană, dar și pentru faptul că este extrem de discret atunci când vine vorba despre viața lui amoroasă. Acesta nu a oferit foarte multe detalii despre relația pe care a avut-o acasă, în România, dar iată că acum s-a aflat totul!

Portarul ce a apărut la Rapid, Steaua sau FCSB a preferat să nu spună nimic despre viața lui sentimentală, iar telespectatorii de acasă nu aveau de unde să știe că Ștefan Ciuculescu trăiește o dramă în viața sentimentală. Tot ce s-a întâmplat înainte de a ajunge în Republica Dominicană între el și iubita sa l-a marcat pe concurent, așa că el se confruntă acum cu anumite provocări grele.

Nimeni nu știa ce este în sufletul lui Ștefan Ciuculescu. Se pare că acesta s-ar fi despărțit de parteneră cu doar câteva zile înainte de a pleca la Survivor România 2021. Deși cei doi și-au spus adio, Alexandra, femeia ce l-a pus pe jar pe fotbalist, ar fi fost persoana ce l-a convins să participe în show-ul din Republica Dominicană. Ba chiar, aceasta are legături și cu lumea sportului chiar dacă nu mai practică nimic de performanță, potrivit WOWbiz.

Frumoasa brunetă ce a avut o relație cu fotbalistul a rămas și alături de familia sa și a încercat să îl sprijine prin orice mijloace pentru a duce la capăt aventura de la Survivor România. După ce a câștigat duminică jocul de recompensă, Ștefan Ciuculescu a primit din partea unei persoane apropiate un mesaj ce l-a pus foarte mult pe gânduri.

Bineînțeles, toată lumea a vrut să afle cine este domnișoara misterioasă ce îl susține pe concurent. Chiar dacă s-au despărțit atunci când a plecat în Republica Dominicană, lui Ștefan Ciuculescu i s-a făcut dor de tânăra ce i-a fost aproape în momente foarte grele și le-a spus tuturor că plănuiește să aibă o discuție cu aceasta atunci când se va întoarce în România.

”Este vorba de o persoană care timp de 6 luni de zile a fost lângă mine zi de zi… Este vorba despre fata cu care am avut o relație până în momentul în care am venit în această competiție. Am avut niște discuții și sper ca după ce mă întorc, să stăm amândoi la aceeași masă că avem multe lucruri de spus. A fost lângă mine în cele mai grele momente din viața mea, de când joc fotbal, sincer.”, a povestit concurentul.