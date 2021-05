Chiar dacă Irisha a părăsit show-ul Survior România 2021, aceasta mai are multe de spus la adresa concurenților din Republica Dominicană! Fanii așteaptă cu sufletul la gură orice detaliu despre competiția ce testează limitele tuturor, așa că bruneta a decis să povestească de ce nu au mai vrut-o, de fapt, băieții. Totul ar fi pornit de la un singur pas greșit ce i-a distrus alianțele.

Fosta concurentă din echipa Faimoșilor a decis să vorbească despre problemele pe care le-a avut cu unii concurenți din Republica Dominicană. Irisha a dezvăluit că situația a degenerat după ce a început să petreacă mai mult timp cu Elena, cele două fiind considerate periculoase împreună de băieți.

„Fiecare îşi urmăreşte scopul, fiecare are partea lui dreptate. Problemele cu Ştefan au început când eu am empatizat cu Elena, băieţilor nu le-a convenit situaţia asta. Au crezut că suntem periculoase împreună. Sper din toată inima că cei din echipa Faimoşilor să îşi regleze problemele. Zanni şi Sebi au folosit picătură chinezească până când paharul lui Ştefan s-a umplut.”, a zis aceasta la Teo Show, emisiune difuzată la Kanal D.

În emisiunea Survivor România 2021 multe scandaluri au întunecat atmosfera. Bruneta a spus motivul pentru care mulți dintre băieții prezenți în show ajung la certuri și diferite discuții. Deși aceștia au făcut diferite lucruri ce nu i-au picat foarte bine fostei concurente, Irisha a mărturisit că le duce dorul.

Pentru că probele de foc le testează limitele și mâncarea este puțină, mintea concurenților este întinată de diferitele probleme din Republica Dominicană. Totuși, Irisha s-a întors acasă și poate să gândească mult mai limpede, așa că atunci când a fost rugată să îi descrie pe concurenți, ea a avut de spus doar cuvinte bune la adresa lor.

„Despre Zanni cred că are minte ascuţită. Cosmin Stanciu – un bărbat educat. Culita – educaţie impecabilă, rar am întâlnit aşa, se pricepe la tot. Elena Marin – are multe de spus. Raluca Dumitru – îşi urmăreşte scopul cu exactitate, e calculată. Ştefan Ciuculescu – impulsiv, dar bun la suflet”, a mai spus Irisha în emisiunea menționată mai sus.