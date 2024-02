Ea este fiica neștiută a Corneliei Catanga! Tatăl celebru al Nicoletei face dezvăluiri, în premieră: ”I-a ales Corneliei hainele de înmormântare” FOTO EXCLUSIV

Cornelia Catanga își dorise enorm și o fiică, dar, și cum pe Alexandru, fiul ei, l-a adus pe lume cu mari riscuri, solista suferind de o gravă afecțiune oculară, medicii i-au interzis să devină din nou mamă. Toată dragostea și-a revărsat-o însă asupra Nicoletei, fata lui Aurel Pădureanu, din prima căsnicie, care îi seamănă leit. Solistul ne-a povestit, în exclusivitate pentru Playtech Știri, despre legătura lor de suflet: ”Cornelia o numea ”fata mea””.

Cornelia Catanga, solista care a încetat din viață în urmă cu doi ani, în timpul pandemiei de Covid-19, dezvăluia, adesea, în interviurile sale, că tare și-ar fi dorit și o fiică. Medicii însă au avertizat-o, încă de la prima sarcină, cu fiul ei, Alexandru, că riscă să orbească, ea fiind diagnostică cu o gravă boală oculară.

Cu câțiva ani înainte de a părăsi această lume, Cornelia Catanga a făcut însă o declarație năucitoare:

Medicul a vrut ca eu să fiu liniștită înainte de naștere. Eu am născut prin cezariană pe la ora 14.00, iar pe la 17.00, când m-am trezit din anestezie, a venit Pădureanu cu Alex în brațe. I-am zis ””Pleacă cu asta de aici! Ce-ai făcut cu fata mea, mi-ai schimbat copilul””. Eu am crezut că Pădureanu mi-a schimbat copilul în maternitate. Medicii mi-au zis că e fată, dar el a venit cu un băiat”, declara ea, la Antena Stars.

Cornelia Catanga avea însă să se atașeze enorm de Nicoleta, fiica soțului ei, Aurel Pădureanu, din prima lui căsnicie. Celebrul solist de romanțe, care ne-a oferit și o fotografie împreună cu fata lui, ne-a vorbit, în exclusivitate pentru Playtech Știri, despre atașamentul care a existat între Cornelia și Nicoleta:

Eu mi-am ajutat foarte mult fosta soție, pe mama copiilor mei, am avut o grijă fantastică de ea. Și acum am, nu am lăsat-o la greu niciodată. Și ea mă ajută, cu ce poate, deși este cam bolnăvioară”.

”Eu am doi copii, din prima căsnicie, pe Nicoleta, care are 50 de ani, și un fiu, în vârstă de 48 de ani. Ambii copii au iubit-o enorm pe Cornelia mea. Dar ea se atașase mai mult de Nicoleta, pe care o numea ”fata mea”, tare și-ar fi dorit și o fiică.

Aurel Pădureanu, soțul Corneliei Catanga, are marele regret că nu a fost invitat niciodată la celebrul festival de romanțe, de la Târgoviște, deși este considerat ”Regele Romanțelor”:

”Am fost singurul solist de romanțe care nu a fost invitat la nicio ediție a festivalului. Eu mereu am spus în interviuri și la televizor că romanța face parte din patrimoniul național. Dacă scoatem romanța înseamnă că italienii ar trebui să scoată canțoneta, iar francezii, șansoneta.

Nu m-au chemat nici măcar în recital, ca să cânt și eu 2-3 piese. Am fost recent la o petrecere, am ridicat lumea în picioare, eu cânt mai multe genuri muzicale. Muzica lăutărească însă și romanțele se simt. Eu am făcut cea mai mare greșeală, nu trebuia să cânt romanțe. Ca mine, nu va cânta nimeni romanțe, eu am muzica în sânge, dacă nu simți trăirea ei, niciodată nu îi vei simți sensibilitatea”.