E șocant ce a făcut Bogdan Farcaș pentru rolul său din serialul Clanul: „E cumplit. Mă emoționez și acum când îmi aduc aminte”

Bogdan Farcaș și rolul din „Clanul”. PRO TV se pregătește să dea lovitura cu un nou serial, „Clanul”. Va debuta în toamnă și, fără doar și poate, mulți dintre noi am aflat deja care este, în mare, povestea din spatele filmărilor. Din distribuție fac parte nume cunoscute, printre care se numără și Bogdan Farcaș. Actorul s-a făcut remarcat de multe ori jucând roluri negative. Așa se întâmplă și de această dată. Află cât de autentică este povestea din spatele personajului.

Serialul „Clanul” urmează să debuteze în toamna anului 2022. Va fi difuzat de către PRO TV, care speră să aibă parte de cel puțin același succes ca în cazul lui „Vlad”. Filmările pentru „Clanul” au început deja. Producția a fost construită pornind de la formatul turcesc ce poartă denumirea de „Icerde” și va prezenta, potrivit informațiilor din spațiul public, lupta dintre mafie și stat.

În serialul „Clanul” joacă o mulțime de nume cunoscute românilor. Printre ele se numără și actorul Bogdan Farcaș, care joacă rolul unui bărbat abuzator de copii și care răpește minori. Nu este prima dată când artistul interpretează un personaj negativ. De-a lungul carierei sale, el s-a făcut remarcat jucând mafioți și sociopați.

Ce este diferit în cazul serialului „Clanul” însă, este faptul că personajul l-a provocat din punct de vedere actoricesc pe artist mai mult ca niciodată. Este un rol dificil de înțeles și care presupune multă muncă pentru a-l putea interpreta corespunzător.

Bogdan Farcaș a precizat că deși în trecut a refuzat roluri din cauza scenariului, nu a fost cazul să facă așa ceva acum. Artistul a mărturisit că îi place foarte mult personajul Ciomag. Mai ales dedesubturile acestuia, întrucât abuzatorul prezintă povestea unui copil răpit și traumatizat la rândul lui.

„Eu m-am uitat pe YouTube destul de mult. Știu că sună urât, dar chiar așa a fost. M-am uitat la copii chinuiți și interviuri cu tot felul de copii chinuiți. E cumplit. Mă emoționez și acum când îmi aduc aminte. Am împrumutat niște gantere din alea de pușcărie, ruginite, vechi, cu o băncuță, m-am închis în camera de jos a casei, am stat izolat nu neapărat să intru în personaj, dar să ajung cumva la energia aia puțin”, a povestit Bogdan Farcaș, într-o intervenție pentru EGO.ro .

Cât de autentică este legătura dintre personajul Ciomag și copilul Bogdan Farcaș? Artistul a dezvăluit că a fost, probabil, la rândul său un copil teribil. În perioada copilăriei sale, a fost golan, după cum s-a descris chiar el. Însă era teribilismului s-a încheiat în momentul admiterii la facultate.

„Nu știu dacă am fost acel copil teribil, dar cred că da. Eu am crescut la Iași, în anii 90 și nu prea știam altceva decât să ne batem și să fim golani. Am prins perioada aia, democrația apărută brusc și eram spre golani toți, dar în același timp provin dintr-o familie cumplit de educată. Adică părinții meu sunt profesori universitari, sora mea este cercetător pe Inginerie Genetică- Modificări Umane și Cancer la Astrazenca și Cambrigde. În casă toți eram băieți buni, dar afară deveneam cumva băieți scăpați de sub control”, a spus Bogdan Farcaș, pentru sursa citată.