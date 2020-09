E oficial: Cristi Brancu, out de la Antena Stars! Cu cine a semnat și ce va face Teo Trandafir pentru el

Cristi Brancu a părăsit pupitrul emisiunii de la Antena Stars unde toți fanii lui abia îl așteptau cu sufletul la gură în fiecare emisie. Planurile recente o includ pe Teo Trandafir. Ce surpriză le pregătește fanilor?

Surpriza uriașă a acestui an vine în special pentru fanii lui Cristi Brancu. Acesta va părăsi emisiune care i-a adus un mare succes de la Antena Stars și va veni în atenția publicului alături de o bună prietenă și colegă de breaslă. Jurnalistul a anunțat în luna august faptul că lunga colaborare cu Antena Stars a luat sfârșit. După 13 ai de „Agenția VIP”, acum vine cu câteve dezvăluiri surprinzătoare despre viața sa, dar și despre tatonarea cu postul Kanal D.

Acesta a susținut că erau firești contactele cu alte televizuni sau discuții cu posturile de televiziune din România, unele din ele chiar foarte avansate. Aceste vremuri reprezintă o perioadă mai specială pentru televiziune, dar și pentru cei din domeniul artei, mai cu seamă că fiecare încearcă să se apropie de normalitate pe cât posibil, tocmai pentru că nu este cunoscut momentul în care lucrurile vor reveni pe un făgaș normal. Până atunci, Brancu vine cu un proiect online, pe canalul său de YouTube.

„Mă vedeți în grila de toamnă a show-ului Cristi Brancu Live, care se difuzează de duminică până joi, pe canalul de YouTube Cristi Brancu și pe Facebook Cristian Brancu. Am acolo 40.000 de prieteni abonați, plus mulți alții care vin la ediții speciale. Am consultanți care mă îndrumă să găsesc soluțiile tehnice cele mai bune și tocmai bat palma cu una dintre cele mai bune agenții din zona online. Este proiectul în care mă simt totalmente liber, în care publicul meu m-a regăsit. Este o lume în creștere, în care îți poți permite să inviți oameni valoroși care au ceva de spus și să oferi mai multă consistentă și mai puține baloane de săpun. În fiecare joi ne vedem cu Teo Trandafir, iar lunar am câțiva invitați de mare impact – Cristina Demetrescu, Monica Pop, Serghei Mizil, Carmen Harra, Oana Roman. E bine, acest proiect mă împlinește sufletește și chiar aveam nevoie de asta!”

Cristi Brancu (Sursa: click.ro)