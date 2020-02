Soția lui Cristi Brancu i-a înnebunit pe fani. Cum a apărut în public

Cristi Brancu și Oana Turcu sunt unul dintre cele mai frumoase cupluri de showbiz. Cei doi au o relație de 12 ani, iar dragostea lor pare să crească pe zi ce trece. Cum a apărut Oana Turcu în public.

Soția lui Cristi Brancu i-a înnebunit pe fani

Cristi Brancu și Oana Turcu sunt într-o perioadă fastă a vieții lor. Au parte de iubire, de sănătate, au cariere impresionante, dar mai presus de toate sun părinți. Oana Turcu pare soția și mama perfectă, iar Cristi Brancu are de ce să se mândrească. În plus, frumoasa prezentatoare de la Antena Stars are un trup de milioane. Aceasta a fost surprinsă recent în costum de baie, iar formele sale sunt de-a dreptul năucitoare.

În luna ianuarie a acestui an, Cristi Brancu și Oana Turcu au împlinit nu mai puțin de 12 ani de relație. Cu acest prilej, prezentatorul de la Antena Stars a povestit cum a cunoscut-o pe cea care avea să-i devină soție.

Cum s-au cunoscut cei doi

”21 Ianuarie. E puțin frig afara. Ma pregătesc cu o emoție unica de emisiune. Se va întâmpla ceva acolo pe care îl doream de o viața. Încă nu am cunoscut-o, dar inima îmi spune ca ea e.

E seara. Trece pe lângă mine fără sa ma vadă, apoi ne vedem în direct. În clipa in care i-am spus numele, a început totul: “Doamnelor și domnilor, @oana_turcu !”

21 ianuarie 2008. Au trecut 12 ani de iubire si împlinire, așa cum nu credeam ca există!

La mulți ani, sufletul meu! ❤️❤️❤️❤️”, a scris vedeta Antena Stars. Mesajele fanilor nu au întârziat să apară. Sa fiți fericiți toata viata. Sunteti frumosi și vă potriviți”, i-au transmis aceștia.

De asemenea, Cristi Brancu a povestit la Agenția Vip și cum s-a căsătorit cu Oana Turcu:

”Acum 11 ani plecam foarte repede de dimineaţă către un aeroport, iar seara, la această oră, eram soţ şi soţie, căsătorindu-ne în faţa unui ofiţer al stării civile, într-o ţară, bucurându-ne de ceea ce cred că este povestea care mie mi-a salvat viaţa. Vreau să-i mulţumesc Oanei pentru aceşti 11 ani, în care nu credeam că se poate oferi atâta dragoste. Faptul că după atâţia ani, sentimentele sunt la fel de puternice, pentru mine este o minune. La vârsta aceea nu credeam că se poate aşa ceva. Mă bucur că aveţi posibilitatea să o cunoaşteţi pe Oana, aici la Antena Atars, şi puteţi să vedeţi cum este. Îi mulţumesc că mi-a făcut un cadou mare, de opt ani îmi face ziua frumoasă. Vreau să vă doresc să simţiţi dragoste, că este singurul lucru care ne poate face mai buni şi să mergem mai departe. Te iubesc”, a spus Cristi Brancu la Antena Stars.