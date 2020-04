”Comoara” din curtea lui Cristi Brancu. ”Acum realizăm ce am pierdut” FOTO

View this post on Instagram

Acest copăcel aduce in curte magnolii superbe an de an. Treceam mereu pe lângă el, in goana, si ma gândeam doar o secunda ca nu știu sa ma bucur de el. Acum, stau lângă el zi de zi. Am învățat cu toții sa ne intoarcem la seva vieții? Acum, când privim natura de la un balcon și am vrea sa fim lângă ea – sentiment rar pe vremuri -, înțelegem ce pierdeam? #coronavirus #nature #backtolife #meaning #happy