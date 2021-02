E căsătorit! Concurentul de la Survivor România 2021 s-a dat singur de gol

Un concurent de la Survivor România a făcut declarații surprinzătoare. Artistului i-au scăpat detalii care l-au dat de gol. Despre cine este vorba?

Survivor România este emisiunea unde surprizele, dar și competitivitatea dintre concurenți îi țin pe fanii emisiunii cu sufletul al gură. Dacă înainte de a intra în acest show, Jador și Culiță Sterp erau prieteni foarte buni, acum se pare că, lucrurile au luat o alta întorsătură. Cei doi cântăreți și-au aruncat vorbe grele unul celuilaltpe parcursul competiției.

Jador a fost criticat de colegii de concurs pentru felul lui de se comporta, iar Culiță a fost împotriva clui care până nu de mult timp îi era prieten. Culiță era de acord că Jador ar fi responsabil de divergențele care au loc în cacrul competiției.

„Ce vreau eu sa spun este in felul urmator. Vreau sa o ia ca pe o lectie, ca de la un frate mai mare, exact cum ii spun fratelui meu, Iancu, nu sunt genul de om sa pup in fund pe cineva, nu am facut asta niciodata, am avut tot ce mi-am dorit toata viata, ii multumesc bunului Dumnezeu, n-am venit sa ma imprietenesc cu cineva sau sa castig neaparat, pe mine acasa ma asteapta o nevasta frumoasa gravida care trebuie sa nasca, asta e cel mai mare premiu pentru mine, daca se supara, inseamna ca nu a inteles ce am vrut sa spun, insa daca nu se supara, inseamna ca are capul pe umeri si a inteles,” a spus Culiță în încheierea discursului la adresa lui Jador.