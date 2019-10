După vestea logodnei, Simona Halep mai marchează o reușită. Pe ce loc urcă în clasamentul WTA

Simona Halep a mai primit o veste bună, la scurt timp după ce a fost cerută în căsătorie de iubitul ei, Toni Iuruc. Campioana de la Wimbledon va urca o poziție în clasamentul WTA, chiar dacă nu participă la Kremlin Cup, competiție care se desfășoară în această săptămână.

Simona Halep va urca pe locul 5 în clasamentul WTA

Sportiva din Constanța nu participă la turneul de la Moscova, dar va urca o poziție în clasamentul WTA, peste o săptămâna, după ce Elinei Svitolina îi vor fi deduse punctele primite pentru câștigarea Turneului Campioanelor de anul trecut. În aceste condiții, Simona Halep va ocupa locul 5 în ierarhia feminină, în timp ce Bianca Andreescu va urca până pe poziția a patra, indiferent de rezultatele care se vor înregistra în această săptămână la Kremlin Cup.

Clasament WTA – luni, 14 octombrie

Ashleigh Barty – 7.096 puncte Karolina Pliskova – 5.940 puncte Naomi Osaka – 5.621 puncte Elina Svitolina – 5.495 puncte Bianca Andreescu – 5.041 puncte Simona Halep – 4.962 puncte Petra Kvitova – 4.776 puncte Kiki Bertens – 4.495 puncte Serena Williams – 3.935 puncte Belinda Bencic – 3.848 puncte

Clasament WTA – după turneul de la Kremlin

Ashleigh Barty – 6.476 puncte Karolina Pliskova – 5.315 puncte Naomi Osaka – 5.246 puncte Bianca Andreescu – 5.041 puncte Simona Halep – 4.962 puncte

Simona Halep a avut un sezon de excepție

2019 a fost un an foarte bun pentru Simona Halep. Fostul lider mondial și-a trecut în palmares al doilea trofeu de Grand Slam (Wimbledon), după ce în 2018 și l-a adjudecat pe primul, la Roland Garros. Constănțeanca a câștigat în acest an peste 5 milioane de dolari din tenis, la care se adaugă sume importante obținute din contractele de sponsorizare pe care le are cu branduri importante la nivel mondial. În total, Simona a strâns din tenis peste 33 de milioane de dolari.

Simona Halep se află în perioada de recuperare după ce a suferit o accidentare la spate. Românca se pregătește pentru Turneul Campioanelor, competiție care se va desfășura în perioada 27 octombrie – 3 noiembrie.