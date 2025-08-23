După scandalul hărţuitorului, Andra are o nouă problemă. Artista a fost nevoită să renunţe la ceea ce iubeşte să facă: „Nu ai cum să controlezi”

Andra și-a obișnuit publicul să fie deschisă și sinceră atunci când vine vorba despre micile detalii din viața de zi cu zi. Artista a povestit recent că a trebuit să renunțe la una dintre plăcerile ei vinovate: mâncarea fast-food. Într-un moment de sinceritate, cântăreața a recunoscut că, deși se află la dietă, tentațiile nu dispar atât de ușor.

Andra, nevoită să renunțe la fast-food din cauza dietei

„Suntem la drum și colegii s-au gândit că își comande ceva. Știți că mie îmi place să mănânc la Meso, dar că sunt la dietă, o să gust doar un cartofior. Unele plăceri nu se vor schimba niciodată”, a spus Andra.

Chiar dacă a glumit pe seama situației, artista a recunoscut că schimbarea obiceiurilor alimentare nu este deloc simplă. Cu toate acestea, a decis să își respecte planul și să reducă mesele de tip fast-food pentru a se menține în formă, mai ales în contextul programului solicitant pe care îl are.

Ordin de restricție împotriva unui fan hărțuitor

Pe lângă schimbările din rutina zilnică, Andra a fost recent implicată într-o situație mult mai delicată. Artista a obținut un ordin de restricție împotriva unui fan care a depășit limita admirației firești și a ajuns să manifeste un comportament obsesiv.

Conform informațiilor apărute, admiratorul devenise extrem de insistent, iar comportamentul său îi punea artistei probleme de siguranță și confort. În aceste condiții, autoritățile au decis că un ordin de restricție este cea mai bună soluție pentru a proteja artista și pentru a preveni alte incidente neplăcute.

Măsura a fost luată pentru ca Andra să își poată desfășura activitatea artistică fără teamă și pentru a putea avea liniștea necesară atât pe scenă, cât și în viața personală, alături de familia ei.