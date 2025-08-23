Ultima oră
Un truc simplu de gătit garantează cei mai crocanţi cartofi prăjiți făcuți acasă. Nu necesită mult ulei
23 aug. 2025 | 11:18
de Ionuț Vieru

După scandalul hărţuitorului, Andra are o nouă problemă. Artista a fost nevoită să renunţe la ceea ce iubeşte să facă: „Nu ai cum să controlezi”

Monden
După scandalul hărţuitorului, Andra are o nouă problemă. Artista a fost nevoită să renunţe la ceea ce iubeşte să facă:
La ce a fost nevoită să renunțe Andra

Andra și-a obișnuit publicul să fie deschisă și sinceră atunci când vine vorba despre micile detalii din viața de zi cu zi. Artista a povestit recent că a trebuit să renunțe la una dintre plăcerile ei vinovate: mâncarea fast-food. Într-un moment de sinceritate, cântăreața a recunoscut că, deși se află la dietă, tentațiile nu dispar atât de ușor.

Andra, nevoită să renunțe la fast-food din cauza dietei

„Suntem la drum și colegii s-au gândit că își comande ceva. Știți că mie îmi place să mănânc la Meso, dar că sunt la dietă, o să gust doar un cartofior. Unele plăceri nu se vor schimba niciodată”, a spus Andra.

Chiar dacă a glumit pe seama situației, artista a recunoscut că schimbarea obiceiurilor alimentare nu este deloc simplă. Cu toate acestea, a decis să își respecte planul și să reducă mesele de tip fast-food pentru a se menține în formă, mai ales în contextul programului solicitant pe care îl are.

Ordin de restricție împotriva unui fan hărțuitor

Pe lângă schimbările din rutina zilnică, Andra a fost recent implicată într-o situație mult mai delicată. Artista a obținut un ordin de restricție împotriva unui fan care a depășit limita admirației firești și a ajuns să manifeste un comportament obsesiv.

Conform informațiilor apărute, admiratorul devenise extrem de insistent, iar comportamentul său îi punea artistei probleme de siguranță și confort. În aceste condiții, autoritățile au decis că un ordin de restricție este cea mai bună soluție pentru a proteja artista și pentru a preveni alte incidente neplăcute.

Vezi și:
Eva Măruță a împlinit 10 ani. Surpriza uriaşă pregătită de Andra şi Cătălin de ziua fiicei lor. Foto

Măsura a fost luată pentru ca Andra să își poată desfășura activitatea artistică fără teamă și pentru a putea avea liniștea necesară atât pe scenă, cât și în viața personală, alături de familia ei.

Scoțienii n-au frică de FCSB: „O echipă cu puncte slabe. Trebuie să câștigăm acest meci”
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Romania TV
Ilie Bolojan a făcut anunţul în Guvern. Sunt afectaţi TOŢI bugetarii şi nu numai
Adevarul
Momentul cumplit în care un copil de 10 ani, aflat pe o trotinetă electrică, este lovit de o maşină pe o stradă din Calafat
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
PlaySport
Incredibil! Cum poate să arate Sandra Izbașa la 11 ani după ce s-a retras din gimnastică. Imaginile au scăpat pe net
PlaySport
IMAGINILE MOMENTULUI! Arbitra de 24 de ani a fost prinsă cu observatorul de 3 ori mai în vârstă ca ea și video-ul compromițător a fost făcut public!
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Recomandări
Horoscop weekend 23-24 august 2025: Zile cu surprize pentru unele zodii și liniște pentru altele
Horoscop weekend 23-24 august 2025: Zile cu surprize pentru unele zodii și liniște pentru altele
Horoscop
acum 14 ore
Meghan Markle, acuzată că ar avea o fiică secretă. Apar noi speculații privind criza în căsnicia cu Prințul Harry
Meghan Markle, acuzată că ar avea o fiică secretă. Apar noi speculații privind criza în căsnicia cu Prințul Harry
Monden
acum 15 ore
Horoscopul zilei de sâmbătă, 23 august 2025. Zodia care va suferi cumplit, o persoană dragă o va trăda
Horoscopul zilei de sâmbătă, 23 august 2025. Zodia care va suferi cumplit, o persoană dragă o va trăda
Horoscop
acum 17 ore
Cum reușesc să treacă Laura Cosoi și soțul ei peste tensiunile din cuplu. Vedeta, surprinsă de o admiratoare chiar după o discuție aprinsă cu tatăl fetițelor ei: „Cu lacrimi înghițite”
Cum reușesc să treacă Laura Cosoi și soțul ei peste tensiunile din cuplu. Vedeta, surprinsă de o admiratoare chiar după o discuție aprinsă cu tatăl fetițelor ei: „Cu lacrimi înghițite”
Monden
acum 18 ore
Parteneri
Zodiile care vor fi pe val până pe 15 septembrie. Bucurie și belșug pentru acești nativi
Click.ro
ANAF impune măsuri pentru românii care organizează nunți, botezuri și aniversări!
Mediaflux
Smiley, despre vestea cumplită primită de la mama lui. „Am început să plâng, dar nu mă mai puteam opri”
Unica.ro