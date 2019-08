După divorț, What’s Up s-a afișat cu fiica lui Andrei Gheorghe. Ce îl leagă de Katarina

What’s Up a anunțat că divorțează de soția lui, Simina, după 3 ani de căsnicie și 9 de când sunt împreună. Artistul a făcut anunțul pe pagina personală de Facebook, iar la scurt timp s-a afișat cu fiica lui Andrei Gheorghe, Katarina, alături de care filmează un videoclip pentru o nouă piesă.

What’s Up s-a afișat cu fiica lui Andrei Gheorghe

What’s Up s-a separat de soția lui, invocând nepotrivirea de caracter. Într-un mesaj postat pe rețelele de socializare, cântărețul i-a mulțumit Siminei pentru momentele petrecută împreună.

„Au fost 9 ani frumoși cu bune cu rele, dar se pare că, în momentul în care apare nepotrivirea, iubirea se poate transforma in obișnuință. Te iubesc ca om, Simina, îți mulțumesc atât pentru momentele frumoase in care am crescut, cât și pentru toate momentele grele din care am învățat ce nu vrem de la viață, dar am crescut. Ne așteaptă o viață lungă în față, sper să-ți găsești sufletul pereche și să primești tot ce n-am putut eu ca barbat să-ți ofer”, a scris What’s Up pe Facebook.

Artistul vrea să se concentreze acum pe cariera muzicală și s-a afișat alături de Katarina, fiica lui Andrei Ghoerghe, alături de care va filma un videoclip pentru una dintre piesele sale. Katarina s-a lansat în muzică în anul 2015, dar tânara este cunoscută mai mult pentru pictorialele cu care și-a încântat fanii pe rețelele de socializare.

Katarina Dyer a încercat de-a lungul timpului să îl copieze pe tatăl ei vitreg, Andrei Gheorghe, care s-a stins din viață în martie 2019, la vârsta de 56 de ani.

„El m-a crescut de la vârsta de 8 ani. Noi ne înţelegeam foarte bine. Eu îl copiam un pic la comportament. Şi într-o zi mi-a spus: Katarina, tu nu ai tupeul şi bagajul meu ca să poţi să îmi duci mie atitudinea”, a mărturisit Katarina.