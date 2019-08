What’s UP divorțează de Simina! „Sper să primești tot ce n-am putut eu să-ți ofer”

Whats’s UP a anunțat că divorțează de Simina! Nimeni nu s-ar fi așteptat la asta. Cei doi au trăit o povestea frumaosă de dragoste de aproape 10 ani, iar nimeni nu ar fi crezut că va exista ceva care să-i despartă. Din păcate, celebrul cântăreț a făcut oficial aunțul despăririi. Ce mesaj emoționant i-a lăsat fostei partenere de cuplu?

What’s UP și soția sa își spun adio

La doar 3 ani de mariaj, unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbiz își spun adio. Nimeni nu ar fi crezut că după 9 ani de iubire ceva i-ar mai putea despărți. Anunțul oficial al artistului a lăsat câteva semne de întrebare. Motivele despărțirii fiind ușor de citit printre rânduri. Se pare că artistul nu era suficient pentru ceea ce dorea Simina, astfel că nepotrivirile abia acum și-au făcut apariția.

„Au fost 9 ani frumoși cu bune cu rele, dar se pare că, în momentul în care apare nepotrivirea, iubirea se poate transforma in obișnuință. Te iubesc ca om, Simina, îți mulțumesc atât pentru momentele frumoase in care am crescut, cât și pentru toate momentele grele din care am învățat ce nu vrem de la viață, dar am crescut. Ne așteaptă o viață lungă în față, sper să-ți găsești sufletul pereche și să primești tot ce n-am putut eu ca barbat să-ți ofer. P.S.: Rog presa, prietenii apropiați, cunoștințele, fanii si haterii să nu ne intrebe nimic cel puțin o perioadă, avem nevoie să digerăm și noi situația, momentan. S-a destrămat ceva ce am clădit 9 ani. Mergem mai departe. Numa bine tuturor!”