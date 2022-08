După ce a fost scoasă de la Observator, Octavia Geamănu a dat în judecată Antena 1: „Nu am primit justificare” EXCLUSIV

Octavia Geamănu nu mai prezintă Observatorul de la ora 19.00 din weekend din luna iunie. După ce a revenit din concediu, știrista s-a trezit în imposibilitatea de a-și mai face jobul, ea fiind scoasă de pe post. Săptămâna trecută, Octavia a dat în judecată angajatorul, respectiv Antena TV Group SA, dosarul fiind pe Portalul Instanțelor la categoria Conflicte de muncă și Asigurări sociale/ Litigii de muncă. Playtech.ro vă prezintă în exclusivitate toate detaliile despre această situație conflictuală, care nu și-a găsit rezolvare pe cale amiabilă în decurs de aproape 3 luni.

Octavia Geamănu s-a numărat printre vedetele emblematice ale Antenei 1, ea fiind asociată cu principala ediție a Observatorului din weekend, jurnal pe care îl prezenta de 4 ani. De altfel, știrista a lucrat în prime time în ultimii 10 ani.

La începutul acestei veri, vedeta nu și-a mai găsit loc la principala ediție din weekend a știrilor de la Antena 1. Schimbarea s-a produs în iunie, când Octavia a revenit din concediu. Într-o primă fază, în locul ei, știrile au fost prezentate de alte două colege de trust, după care șefii din Antenă au mizat pe o figură nouă la știri, respectiv Irina Ursu.

De la începutul acestui an, tânăra a lucrat la Aleph, televiziunea lui Adrian Sârbu, iar timp de 4 ani, până în 2018, a fost jurnalist la Pro TV Cluj. De la jumătatea lunii iulie, Irina Ursu a intrat pe post în locul Octaviei Geamănu.

În toată această perioadă de aproape 3 luni, Octavia Geamănu s-a prezentat la muncă, chiar dacă nu a mai intrat pe post. Dovadă stau și postările ei de pe rețelele de socializare. Vedeta a sperat ca situația să se remedieze, mai ales că discuțiile se purtau, de ceva vreme, la nivel de avocați.

Playtech.ro a descoperit pe Portalul Instanțelor dosarul cu numărul 22448/3/2022, reclamantul fiind Geamănu Luiza Octavia, iar pârâtul Antena Tv Group SA, dosarul fiind încadrat la Secția a VIII-a Conflicte de Muncă și Asigurări Sociale/ Litigii de muncă. Contactată de Impact.ro, Octavia Geamănu a confirmat faptul că a dat în judecată angajatorul, cu care se află în continuare sub contract.

„S-a ajuns în această situație pentru că nu am reușit să ne înțelegem în tot acest timp. Tot ce îmi doresc este să îmi desfășor activitatea în conformitate cu contractul pe care îl am în desfășurare cu angajatorul. Nu am primit nicio justificare, nu am primit nicio explicație legată de scoaterea mea de pe post”, a declarat, în exclusivitate pentru Impact.ro, Octavia Geamănu.