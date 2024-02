După ani de zile, Laurette a recunoscut relația cu Ion Țiriac! Cum întreţinea relaţia fostul tenismen. Infidelitatea brunetei, motivul despărţirii?

Laurette Attindehou, în vârstă de 40 de ani, a decis să rupă tăcerea despre relația pe care a avut-o cu fostul tenismen Ion Țiriac. După ani de zile, mulatra a recunoscut că s-a iubit cu afaceristul de 84 de ani. Invitată la podcastul lui Viorel Grigoroiu, mulatra a povestit cum a decurs povestea lor de dragoste.

În 2016, Laurette Attindehou era surprinsă pe o plajă din Mamaia alături de nimeni altul decât Ion Țiriac. Atunci, vedeta nu a dorit să vorbească despre miliardar și a preferat să păstreze discreția. La un moment dat, ea a dezvăluit că a fost ajutată de Țiriac la filmarea unui videoclip. Fostul tenismen i-a împrumut o mașină din parcul său auto.

Recent, invitată în cadrul unui podcast, Laurette Attindehou a dat cărțile pe față și a recunoscut că a fost în relație cu fostul mare tenisman. Mai mult de atât, ea a explicat cum o răsfăța afaceristul.

Deși relația amoroasă a fost una de vis, cei doi au ajuns la despărțire, într-un final. Laurette Attindehou a precizat că nu a fost sinceră față de Ion Țiriac și a lăsat să se înțeleagă că separarea s-a produs din vina ei.

„A fost un vis care s-a împlinit, dar a fost greșeala mea, recunosc pentru prima dată. A fost greșeala mea pentru că trebuia să fiu mult mai sinceră! Am greșit, da! Trebuia să spun asta, sunt, uite așa, așa… de acolo mi s-a tras. A fost vorba de o terță persoană. Dacă eu eram sinceră, nu se termina. Nu, nu am jucat la două capete. Dar nu am spus adevărul de frică să nu pierd persoana respectivă. Dar, nu a fost bine, regret! Dar, pot să spun acum că am jucat la cel mai înalt nivel”, a mai spus Laurette.