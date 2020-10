După Alex Velea, Lino Golden atacă încă o vedetă TV: ‘O fac aripioare’

Deși părea că delul replicilor dintre ei s-a încheiat, din urmă venind alt scandal, Lino Golden a luat-o din nou în colimator pe Iulia Albu. După ce aceasta l-a acuzat de ură rasială, iar trapperul și-a explicat în mediul online acțiunea pentru care era blamat de designer, apele s-au liniștit, însă nu pentru mult timp. Tânărul artist a răbufnit din nou la adresa creatoarei de modă, amenințând-o că-i va „face găina aripioare”.

Chiar dacă și-au încheiat socotelile recent, Alex Velea și Lino Golden au același ”dușman”: Iulia Albu. În 2013, Velea a înjurat-o pe creatoarea de modă după ce aceasta a spus într-o emisiune TV că are un lanț de manelist. Cântărețul s-a dezlănțuit în mediul online, iar reacția criticului vestimentar nu a întârziat să apară. De atunci, cei doi s-au rezumat la o interacțiune minimă și nu au mai vorbit unul despre celălalt.

Câțiva ani mai târziu, și Lino Golden, considerat ”fiul adoptiv al lui Alex Velea”, avea să intre în vizorul designerului. Iulia Albu a comentat pe pagina sa de Instagram una dintre fotografiile postate de artist, în care acesta se aflat poziționat în fața oglinzii, cu un teanc de bani în mână. Descrierea imaginii este: „Banii de r@at * cine se ofensează, e de rasă inferioară”.

„@linogolden promoveaza ura rasiala. Sinistru, penibil, abject. Asta, fireste, Daca nu cumva considera ca Suntem toti niste “animale” unii oi, probabil, altii cotârle. “Of mice and men” as putea vorbi ore in sir. Pacat ca nu am compania lui Steinbeck. Aviz brandurilor pe care le endorseaza. Hai sa vorbim despre influencing 🦩”, a scris fashion-editorul pe Instagram.