Iulia Albu, umilită de Lino Golden după l-a acuzat de ‘ură rasială’. Artistul i-a dat o replică usturătoare

Scandalul momentului îi are ca protagoniști pe Iulia Albu și Lino Golden. Artistul i-a aruncat jigniri dure după ce stilista i-a comentat nu ținuta, ci atitudinea pe care o afișează pe Internet.

Iulia Albu a comentat pe pagina sa de Instagram una dintre fotografiile postate de Lino Golden. Este vorba despre o imagine în care tânărul este în fața unei oglinzi, cu un teanc de bani ținuți ca un evantai, a cărui descriere este: „Banii de r@at * cine se ofensează, e de rasă inferioară”.

„@linogolden promoveaza ura rasiala. Sinistru, penibil, abject. Asta, fireste, Daca nu cumva considera ca Suntem toti niste “animale” unii oi, probabil, altii cotârle. “Of mice and men” as putea vorbi ore in sir. Pacat ca nu am compania lui Steinbeck. Aviz brandurilor pe care le endorseaza. Hai sa vorbim despre influencing 🦩”, a scris fashion-editorul pe Instagram.