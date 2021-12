Dumitru Dragomir l-a dat de gol pe Victor Pițurcă. Detaliul pe care puțini fani îl știu despre acesta

Dumitru Dragomir l-a dat de gol pe Victor Pițurcă. Fostul șef de la LPF a dezvăluit secretul înfățișării tinerești pe care antrenorul de 65 de ani încă o are. Victor Pițurcă și-a păstrat silueta zveltă și nu are decât puține fire albe în păr chiar și la o vârstă ce, pentru majoritatea, înseamnă ieșirea la pensie.

Dumitru Dragomir l-a dat de gol pe Victor Pițurcă. Fostul antrenor al naționalei a uimit mereu prin înfățișarea tinerească, el netrădându-și mai deloc vârsta. Ajuns la 65 de ani, Victor Pițurcă este, în continuare, un bărbat zvelt, energic, cu părul aproape ca în tinerețe, fără multe fire albe.

„Pițurcă arată de 50 de ani, nu am văzut așa ceva în viața mea. Nu se vopsește, e fresh. Are o fermă de produse bio, undeva lângă Ploiești. Are de toate acolo. Rațe, gâște, porci, curcani, tot ce vrei, ouă proaspete. Îmi dă și mie, mă tot invită acolo.

Mi-a trimis și mie două rațe, am crezut că sunt porci. El nu mănâncă decât acasă, ce-i face nevasta, nu mănâncă la restaurant. Mama lui îi face pâine. Eu mai aflu de la Viorel Păunescu. Pițurcă își adună des toată familia, e frumos la el acolo, la vilă”, a dezvăluit Dragomir, la Digi Sport.