Dramele prin care a trecut Andreea Bănică în adolescență. Momentele tulburătoare pe care le-a povestit

Andreeea Bănică a povestit tuturor care au fost momentele dramatice din viața sa. Ce s-a întâmplat în adolescența cântăreței? Fanii au rămas surprinși de momentele tulburătoare pe care le-a povestit. Ce a pățit blondina?

Andreea Bănică este cunoscută publicului de zeci de ani. Aceasta a rămas una din cele mai iubite soliste de la noi, iar de o bună vreme nu se mai ferește să povestească public greutățile prin care a trecut. Vedeta a mărturisit în repetate rânduri că situația sa de acasă nu a fost una deloc roz.

Povestea ei a impresionat pe toată lumea, mai cu seamă că nimeni nu se aștepta ca solista să fi trecut prin astfel de momente dramatice. Din păcate, blondina a crescut cu certuri, scanaluri și bătăi la ordinea zilei. Vinovat de toate acestea era tatăl său.

Ea susține că era imediat agresată la fiecare greșeală minoră. Cu toate astea, vedeta mărturisește că aceste lucruri au ajutat-o să devină omul de acum și au făcut-o puternică. În același timp, clipe în cauză i-au și creat frustrări pe viață.

Nu am avut timp. Sunt foarte multe adunate și e foarte greu. Trebuie foarte mult timp pentru asta.”, a declarat Andreea Bănică în cadrul emisiunii „Duet”, moderată de Alexandra Ungureanu și difuzată exclusiv pe canalul de YouTube theXclusive .

Întrebată despre fiica sa, vedeta a mărturisit că are un mare regret. Cântăreața și-a dorit să devină mamă foarte mult, iar meseria i-a furat câteva din momentele alături de fata sa. Artista a povestit un moment în care consideră că a greșit față de fiica ei.

„Eu mi-am dorit să fiu mamă, în adevăratul sens al cuvântului. Știu că poate nu îndeplinesc toate calitățile unei mame, însă, îmi doresc să fiu acolo. Am lipsit de foarte multe ori în momentele speciale, chiar și la primul moment al Sofiei pe scenă.

Eram la un concert, chiar nu aveam ce să fac. M-a sunat de la spectacol și mi-a zis că are mari emoții și am avut eu și mai mari decât ea, am trăit și mai intens decât ea. De mine uitasem complet, mă gândeam doar la ea. Mi-am reproșat tare mult că nu sunt acolo”, a mai detaliat ea.