Trauma trăită de Andreea Bănică a fost dezvăluită: „Să vină soțul, să te înjure, să te bată, să te gonească”

Andreea Bănică este una dintre cele mai cunoscute cântărețe din România. De-a lungul timpului, vedeta a demonstrat că este o adevărată luptătoare și poate să depășească orice moment dureros din viața ei. Puțini fani știu că vedeta a trecut printr-o adevărată dramă.

Andreea Bănică a suferit enorm în momentele în care și-a pierdut bunicii și părinții. Vedeta a încasat lovitură după lovitură în decursul a trei ani. Frumoasa cântăreață a mărturisit că a fost apropiată de tatăl său, chiar dacă acesta a fost violent atât cu ea și sora ei, cât și cu mama lor.

Am avut o copilărie frumoasă ca și timp petrecut afară, cu copiii, dar am și suferit. Nu este ușor pentru copii și pentru neveste să fie acasă, să facă tot ce este bine și să vină soțul acasă, să te înjure, să te bată, să te gonească.

„Mi-a părut rău că nu i-am avut mai mult timp, pe ei și pe părinții mei, să se poată bucura de copiii mei. Eu vorbeam mai mult cu tata, deși tata era mult mai dur cu noi. Am învățat foarte multe lucruri de la el, deși am suferit mult acasă.

Frumoasa artistă a preferat să fie discretă și să nu vorbească prea des despre problemele din viața ei. Aceasta a mărturisit că tatăl său nu se comporta frumos cu ea nici măcar atunci când o însoțea la evenimente.

„Noi am fost cuminți, ne-am căsătorit fete mari cu soții noștri. Era dur cu mine, când mergeam la un eveniment, dacă cumva lua un pahar de vin, mă jignea, mă făcea de râs în fața tuturor. A fost violent cu toate.

Era groaznic, dar știam că este bolnav. Tocmai de aceea a și murit, a venit băut de la o întâlnire. A venit pe stradă, s-a certat cu cineva, iar persoana respectivă i-a dat un brânci, am auzit după. A fost cumplit. (…)

Nu am avut putere să scot la iveală ce s-a întâmplat. Era ziua lui Liviu Vârciu, mergeam la ziua lui, eram îmbrăcată în roșu. Am fost sunată de sora mea când mă uitam în oglină, mi-a spus la telefon.

Am plecat cu Lucian, am mers acasă și am văzut o mamă…nu știu dacă distrusă, dar știi cum am văzut-o? Liniștită.”, a mai zis ea.