Drama unei soliste de la noi. Casa i-a ars ca o torță și s-a luptat cu o boală cruntă (exclusiv)

Drama unei soliste de la noi. Casa i-a ars ca o torță și s-a luptat cu o boală cruntă.

Gherghina Stancu nu mai are nevoie de nicio prezentare. Este una dintre cele mai apreciate cântărețe din România și una dintre marile voci ale cântecului popular autohton. Celebra artistă a devenit celebră atunci când i-a dedicat, în anul 2006, o melodie lui Traian Băsescu, cel care ocupa atunci funcția de președinte al României. În spatele zâmbetului fermecător, care a cucerit milioane de români de-a lungul deceniilor, Gherghina Stancu ascunde o poveste de viață tulburătoare și o adevărată dramă care i-a marcat existența.

„Am fost omul care a suferit, dar a și muncit! Nu m-am lăsat doborâtă de necazuri! La Revoluție mi-a ars casa și nu m-am lăsat doborâtă de probleme. Am luat-o de la zero. Am închis ochii, mi-am revenit și am luat-o de la capăt” a declarat solista Gherghina Stancu, în exclusivitate, pentru impact.ro .

Mereu cu zâmbetul pe buze, frumoasa artistă nu a fost ocolită de necazuri. Gherghina Stancu a fost diagnosticată cu Hepatita C, boală necruțătoare care le-a curmat zilele artistelor Ileana Ciuculete și Denisa Răducu. Cu toate acestea, solista nu își pierde optimismul care o caracterizează. Urmează un tratament, are grijă de alimentația sa și adoptă un stil de viață sănătos.

„Mănânc de la țară și dorm la București. Am 10 hectare de pământ în Județul Argeș, unde merg de sâmbătă până duminică. Am rămas țărancă pentru că nu-mi vine să-mi las pământul. Am utilaje, am tractorul, nu pot să las curtea pentru că am și păsări, câini…

Mama mea are 87 ani, o țin la București de când a făcut accident vascular. La țară pun grâu, porumb toamna. Am un destin, un drum de la care nu m-am abătut de la el. Am renovat casa mamei, am băgat apă, canalizare, nu am suferit niciodată în sensul de mâncare. Am mâncare, am și alergat, deși am fost femeie singură!”, a dezvăluit artista pentru sursa citată.