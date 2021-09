Drama trăită de fosta concurentă de la Survivor România: ‘Mama nu m-a vrut’

A fost una dintre cele mai apreciate și populare concurente de la Survivor România, dar puțini sunt cei care știu prin ce dramă a trecut fosta Faimoasă. Cine este vedeta care a rămas fără ambii părinți la o vârstă fragedă.

Survivor România nu este doar o emisiune despre aptitudini fizice și condiții de supraviețuire în junglă. După terminarea competiției din Republica Dominicană au ieșit la iveală povești de viață impresionante, iar una dintre acestea este a Simonei Hapciuc.

În spatele zâmbetului de invidiat al frumoasei blondine se ascund traume din copilărie, peste care vedeta a trecut cu greu. Însă, ce nu te omoară te face și mai puternic, iar Simona Hapciuc a trăit acest lucru pe propria-i piele, demonstrând că este o femeie extrem de puternică.

Deși astăzi se poate declara o femeie mulțumită, de când a apărut fiul ei Dimi în viața sa, fosta Faimoasă de la Survivor România a trăit o adevărată dramă în copilărie, atunci când a rămas fără sprijinul ambilor părinți la o vârstă fragedă.

Când mama ei a plecat să lucreze în străinătate, Simona Hapciuc a declarat că s-a simțit abandonată de cea care i-a dat viață, despre care spune că niciodată nu ar fi dorit-o.

Pentru fratele meu Fabian ea a simțit să fie mamă, dar pentru mine că nu m-a vrut și că nu mă vrea în continuare. Nu am resentimente, când mă gândesc la ea nu simt așa nimic. Am avut o perioadă când o blamam.”, a povestit Simona Hapciuc la Antena Stars.

Iubirea părintească i-a lipsit cu desăvârșire în copilărie, motiv pentru care Simona Hapciuc susține că nu are sentimente puternice față de mama și tatăl ei.

Vedeta a mărturisit că a fost crescută de bunica din partea tatălui său, o femeie care nu ar fi tratat-o cum se cuvine întotdeauna. Fosta Faimoasă a declarat că bunica maternă este agresivă și îi aplica anumite corecții fizice nepoatei sale.

„Pe mine m-a crescut bunica, mama tatălui meu. Mama mea a plecat când aveam 2 ani și 8 luni, tatăl meu s-a recăsătorit când aveam 6 ani și a plecat cu cea de-a doua soție și copilul. Eu am rămas în grija bunicilor, iar ulterior doar în a bunicii, deoarece bunicul a murit.

Acum uitându-mă în urmă, trecând peste bătăile din partea bunicii, cred că acela era stilul ei să ne educa, eu am rămas cel mai mult timp dintre nepoții ei, tind să cred că mi-au prins așa bine că altfel poate nu eram să răzbesc în viață. Tind să cred că datorită ei am rămas pe calea bună, tot educației ei sunt mama care sunt, iar eu mă consider o mamă destul de bună, foarte bună.”, a mai spus Simona Hapciuc.