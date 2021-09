Simona Hapciuc și-a făcut testamentul. Unde va rămâne copilul concurentei de la Survivor România, în cazul unei tragedii

Simona Hapciuc a luat o decizie incredibilă, în urmă cu puțin timp. Fosta Faimoasă de la Survivor România sezonul 2 și-a făcut testamentul pentru a se asigura că fiul ei va fi îngrijit în cazul în care ea ar păți ceva. Ce s-ar întâmpla cu băiatul sportivei, după ce mama sa nu ar mai fi.

Simona Hapciuc a câștigat multă notorietate în urma participării sale la Survivor România, cel mai dur reality-show filmat în Republica Dominicană. Frumoasa vedetă a trecut prin destule greutăți în viață, dar toate problemele au ajutat-o să evolueze, să se maturizeze și să ajungă femeia puternică de astăzi.

Fosta Faimoasă este fericita mamă a unui băiețel pe nume Dimitrie, în vârstă de 3 anișori. Simona își crește singură copilul și face tot posibilul pentru a se asigura că nu-i lipsește nimic. Ca orice mamă responsabilă, Simona Hapciuc își face planuri și se gândește la viitorul copilului ei.

Cu toate acestea, deși este o femeie foarte tânără, cu toată viața înainte, vedeta a recurs la un gest cel puțin straniu care i-a impresionat pe fanii săi.

Fosta concurentă de la Survivor România și-a făcut testamentul, în urma căruia a specificat faptul că, în cazul în care sportiva pățește ceva, fiul ei va fi lăsat în grija unei prietene care a devenit mama adoptivă a micuțului Dimitrie.

E crescut de două mămici, dar mama prietenei mele e topită după el, e ca nepotul ei. Nu are bunici, părinții mei nu mai sunt, iar părinții tatălui sunt unde e și tatăl, nu știu.”, a declarat Simona Hapciuc la Antena Stars.

Simona Hapciuc a trecut prin momente cumplite atunci când tatăl fiului ei nu i-a fost alături pentru a o ajuta la creșterea fiului lor. Antrenoarea de fitness spune că tot ce nu te omoară te face mai puternic.

Vedeta a declarat, acum ceva timp, că Dimitrie a fost un copil dorit de ambii, doar că mama partenerului său a intervenit în relația lor, după ce i s-a născut nepotul.

„El nu și-a cunoscut copilul, a decis să se retragă complet, eu am decis să nu-l caut, să nu-l dau în judecată pentru paternitate, pentru penisa alimentară. Dacă va simți el, la un moment dat, să facă acest lucru, atunci sigur va veni către copil.

Problema nu a fost el, pentru că el și-a dorit foarte mult copilul, amândoi l-am dorit, nu s-a întâmplat să rămân însărcinată, am lucrat să rămân însărcinată. Problema e că între timp a intervenit mama lui. Ea a fost tot mamă singură, tatăl lui l-a părăsit când el avea trei luni.

Mama lui, efectiv, și-a transpus toată iubirea și toată viața către fiul ei. Din ce am observat din discuțiile cu ea, simte nevoia să se răzbune pentru ce a trăit ea și să facă și pe altcineva să simtă durerea prin care a trecut ea. Din discuțiile cu ea am înțeles că ea nu accepta sub nici o formă ca Ionuț să aibă o nouă familie.”, declara Simona Hapciuc, în urmă cu câteva luni.