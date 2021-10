Drama trăită de Cristina Bâtlan. Jurata i-a povestit lui Cătălin Măruță cu lacrimi în ochi

Drama trăită Cristina Bâtlan, de la Imperiul Leilor. Leoaiaca a povestit care a fost cel mai greu moment din viața sa în emisiunea lui Cătălin Măruță.

Cristina Bâtlan, de la Imperiul Leilor, a povestit prin ce a trecut în urmă cu 18 ani, atunci când l-a născut pe fiul ei. Ea a născut prematur, iar povestea ei este una impresionantă, de biruință.

”S-a întâmplat acum 18 ani. Am trecut prin momente extrem de grele. Mi-am amintit de-a lungul vieții. Am întârziat pentru că nu am găsit pozele din prima zi si a doua zi pentru ca fiul meu nu vrea să le vada. S-a născut prematur la 5 luni și jumătate, am născut la 25 de săptămâni, sunt minuni ca astfel de copii supraviețuiesc.

Este un învigator. Eu îmi plănuiam ca el să fie ori Taur, ori Geamăn, dar el s-a născut Vărsător. Este un copil sensibil, generos, genial. La matematică dă soluții la care profesorii sunt înmărmuriți. Avea 815 grame la naștere și 30 de cm. A fost mereu mai mic decat ceilalti copii, dar mereu a ras.

Adi s-a născut pe 6 februarie, dar pe data de 9 a fost înregistrat, pentru că medicii nu credeau că va trai. Am avut o sângerare, am fost internată în spital, am primit cea mai mare îngrijire. După 8 zile am născut, dar ei au considerat că am avortat. Tatal a zis: va rog să-l puneti in incubator. Medicul de la Polizu: imi zicea: ăsta nu e un succes, o să faci alt copil.